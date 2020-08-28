https://ria.ru/20200828/dovod-1576380911.html
Стало известно, кто выполнял трюки в "Доводе" Кристофера Нолана
Студия Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик о съемках "Довода", из которого видно, что почти все трюки в фильме выполнил Джон Дэвид Вашингтон,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T01:44
2020-08-28T01:44
2020-08-28T01:44
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576378744_37:0:3678:2048_1400x0_80_0_0_1e80239f5f2194842b479ffa2014e202.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Студия Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик о съемках "Довода", из которого видно, что почти все трюки в фильме выполнил Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в ленте главную роль. До того как стать актером, он был профессиональным футболистом, <u><a href="https://collider.com/tenet-making-of-video-john-david-washington/">пишет</a></u> Collider. Судя по новому видео, его хорошую спортивную форму очень активно использовали на съемочной площадке.Он один сражается врукопашную с целой бандой, бежит по оперному театру с оружием и в бронезащитном костюме или перелезает с одного движущегося грузовика на другой. Из видео становится также известно, что восемь километров трассы пришлось закрыть на три недели, чтобы снять все эпизоды погони, которые происходят в разные промежутки времени.Российская премьеры ленты ожидается 3 сентября.
https://ria.ru/20200826/dovod-1576323420.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576378744_511:0:3242:2048_1400x0_80_0_0_5f3427270bf440f5ef2aa2fb4e425765.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Студия Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик о съемках "Довода", из которого видно, что почти все трюки в фильме выполнил Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в ленте главную роль.
До того как стать актером, он был профессиональным футболистом, пишет
Collider. Судя по новому видео, его хорошую спортивную форму очень активно использовали на съемочной площадке.
Он один сражается врукопашную с целой бандой, бежит по оперному театру с оружием и в бронезащитном костюме или перелезает с одного движущегося грузовика на другой.
Из видео становится также известно, что восемь километров трассы пришлось закрыть на три недели, чтобы снять все эпизоды погони, которые происходят в разные промежутки времени.
Российская премьеры ленты ожидается 3 сентября.