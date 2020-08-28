https://ria.ru/20200828/dovod-1576380911.html

Стало известно, кто выполнял трюки в "Доводе" Кристофера Нолана

Студия Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик о съемках "Довода", из которого видно, что почти все трюки в фильме выполнил Джон Дэвид Вашингтон,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T01:44

2020-08-28T01:44

2020-08-28T01:44

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристофер нолан

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Студия Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик о съемках "Довода", из которого видно, что почти все трюки в фильме выполнил Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в ленте главную роль. До того как стать актером, он был профессиональным футболистом, <u><a href="https://collider.com/tenet-making-of-video-john-david-washington/">пишет</a></u> Collider. Судя по новому видео, его хорошую спортивную форму очень активно использовали на съемочной площадке.Он один сражается врукопашную с целой бандой, бежит по оперному театру с оружием и в бронезащитном костюме или перелезает с одного движущегося грузовика на другой. Из видео становится также известно, что восемь километров трассы пришлось закрыть на три недели, чтобы снять все эпизоды погони, которые происходят в разные промежутки времени.Российская премьеры ленты ожидается 3 сентября.

https://ria.ru/20200826/dovod-1576323420.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан