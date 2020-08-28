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Влияние технологий на финансовый интеллект подрастающего поколения
2 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Влияние новых технологий на формирование финансового интеллекта у подрастающего поколения".
2020-08-28T13:27
2020-08-28T19:50
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200902/952879985.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- основатель компании ELARI – лидера рынка детской носимой электроники Йозеф ЗАКС;<br>- руководитель направления по развитию цифрового бизнеса компании Mastercard в России Дмитрий ТАРТЫШЕВ;<br>- председатель правления РНКО "Платежный стандарт" Роман АГЕЕВ;<br>- омбудсмен в сфере образования, руководитель ИА РосВуз.РФ Амет ВОЛОДАРСКИЙ;<br>- эксперт в области эмоционального интеллекта, бывший партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог" Аида ВАРДАНЯН.<br><br>В рамках мероприятия компании ELARI, Mastercard и "Платежный стандарт" представят доступную и простую в использовании альтернативу карманным деньгам, способную изменить финансовые взаимоотношения в семье.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Влияние технологий на финансовый интеллект подрастающего поколения

13:27 28.08.2020 (обновлено: 19:50 28.08.2020)
39
2 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Влияние новых технологий на формирование финансового интеллекта у подрастающего поколения".
Задать вопрос

Участники:
- основатель компании ELARI – лидера рынка детской носимой электроники Йозеф ЗАКС;
- руководитель направления по развитию цифрового бизнеса компании Mastercard в России Дмитрий ТАРТЫШЕВ;
- председатель правления РНКО "Платежный стандарт" Роман АГЕЕВ;
- омбудсмен в сфере образования, руководитель ИА РосВуз.РФ Амет ВОЛОДАРСКИЙ;
- эксперт в области эмоционального интеллекта, бывший партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог" Аида ВАРДАНЯН.

В рамках мероприятия компании ELARI, Mastercard и "Платежный стандарт" представят доступную и простую в использовании альтернативу карманным деньгам, способную изменить финансовые взаимоотношения в семье.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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