Влияние технологий на финансовый интеллект подрастающего поколения
13:27 28.08.2020 (обновлено: 19:50 28.08.2020)
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2 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Влияние новых технологий на формирование финансового интеллекта у подрастающего поколения".
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Участники:
- основатель компании ELARI – лидера рынка детской носимой электроники Йозеф ЗАКС;
- руководитель направления по развитию цифрового бизнеса компании Mastercard в России Дмитрий ТАРТЫШЕВ;
- председатель правления РНКО "Платежный стандарт" Роман АГЕЕВ;
- омбудсмен в сфере образования, руководитель ИА РосВуз.РФ Амет ВОЛОДАРСКИЙ;
- эксперт в области эмоционального интеллекта, бывший партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог" Аида ВАРДАНЯН.
В рамках мероприятия компании ELARI, Mastercard и "Платежный стандарт" представят доступную и простую в использовании альтернативу карманным деньгам, способную изменить финансовые взаимоотношения в семье.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- основатель компании ELARI – лидера рынка детской носимой электроники Йозеф ЗАКС;
- руководитель направления по развитию цифрового бизнеса компании Mastercard в России Дмитрий ТАРТЫШЕВ;
- председатель правления РНКО "Платежный стандарт" Роман АГЕЕВ;
- омбудсмен в сфере образования, руководитель ИА РосВуз.РФ Амет ВОЛОДАРСКИЙ;
- эксперт в области эмоционального интеллекта, бывший партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог" Аида ВАРДАНЯН.
В рамках мероприятия компании ELARI, Mastercard и "Платежный стандарт" представят доступную и простую в использовании альтернативу карманным деньгам, способную изменить финансовые взаимоотношения в семье.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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