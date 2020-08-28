https://ria.ru/20200828/demokraty-1576407667.html
Трамп назвал демократов "радикальным движением"
Президент США Дональд Трамп назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:49
2020-08-28T05:49
2020-08-28T05:49
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни."(Кандидат в президенты от демократов Джо) <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> — не спаситель американской души, а уничтожитель американских рабочих мест", - заявил Трамп.Он также обвинил Байдена в том, что тот вел "бесконечные" войны за рубежом. По его словам, демократы видят в Америке "полную зла страну, которую надо наказать"."То, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html
2
вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире