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Трамп назвал демократов "радикальным движением"
Президент США Дональд Трамп назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:49
2020-08-28T05:49
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни."(Кандидат в президенты от демократов Джо) <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> — не спаситель американской души, а уничтожитель американских рабочих мест", - заявил Трамп.Он также обвинил Байдена в том, что тот вел "бесконечные" войны за рубежом. По его словам, демократы видят в Америке "полную зла страну, которую надо наказать"."То, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп назвал демократов "радикальным движением"

05:49 28.08.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни.
"Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны ... Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев.
"(Кандидат в президенты от демократов Джо) Байден — не спаситель американской души, а уничтожитель американских рабочих мест", - заявил Трамп.
Он также обвинил Байдена в том, что тот вел "бесконечные" войны за рубежом. По его словам, демократы видят в Америке "полную зла страну, которую надо наказать".
"То, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал Трамп.
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