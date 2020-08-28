https://ria.ru/20200828/demokraty-1576407667.html

Трамп назвал демократов "радикальным движением"

Президент США Дональд Трамп назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T05:49

2020-08-28T05:49

2020-08-28T05:49

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни."(Кандидат в президенты от демократов Джо) <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> — не спаситель американской души, а уничтожитель американских рабочих мест", - заявил Трамп.Он также обвинил Байдена в том, что тот вел "бесконечные" войны за рубежом. По его словам, демократы видят в Америке "полную зла страну, которую надо наказать"."То, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html

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вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире