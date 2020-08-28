https://ria.ru/20200828/chernogoriya-1576395480.html

Здравко Кривокапич: решение о членстве Черногории в НАТО нелегко изменить

В Черногории 30 августа пройдут парламентские выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, на которого завели... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:00

2020-08-28T11:00

2020-08-28T11:00

здравко кривокапич

черногория

интервью - авторы

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<em>В Черногории 30 августа пройдут парламентские выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" <a href="https://ria.ru/person_zdravko-krivokapich" target="_blank">Здравко Кривокапич</a>, на которого завели уголовное дело за участие в протестах, рассказал РИА Новости, опасается ли подстроенных инцидентов в день голосования, почему решение о закрытии границ с Россией и Сербией непродуманное и что довело недовольных граждан до массовых шествий во главе с православным духовенством.</em><strong>— Какого результата выборов вы ожидаете для себя и людей, которые собрались вокруг вас в большой оппозиционной коалиции?</strong>— Я могу сказать, что не ожидаю ничего ни для себя, ни для своей коалиции от выборов, я ожидаю, что это будет хорошо для народа. Уже 31 год эта власть и 50 лет предыдущая очень мало заботились о народе. Народ был для них не важен, а в основе их деятельности лежало желание получить как можно больше, чтобы правящая верхушка имела все, а народ мало или ничего.<strong>— Полиция Черногории сообщила, что, по ее данным, на день голосования отдельные группы готовят провокации. Парламентские выборы 2016 года прошли при якобы подготовке госпереворота, что вылилось затем в судебные разбирательства. Ожидаете ли вы инцидентов и беспорядков в этот раз?</strong>— Я знаю, что наш народ исключительно культурен и демократически ориентирован, несмотря на то что власть не такая. В борьбе за свое положение они пытаются сохранить ее всеми доступными средствами. Опыт 2016 года, назову это так называемым государственным переворотом, стал уроком, который усвоили все граждане Черногории. Процесс был открыт для общественности, но все тогда поняли, что это еще одна подлость этого режима, основанная на неточных фактах, непроверенных доказательствах, ненадежных свидетелях.Народ ожидает в этот раз, что режиму хватит чутья и знания обстановки для того, чтобы не подстраивать инциденты, ведь, таким образом, он ставит под угрозу репутацию нашего государства. А международная репутация представляет опору для любого шага в нынешней тяжелой экономической ситуации. Такому региону никто не даст кредит, и сюда не вложат инвестиции, снижаются шансы на исправление текущей тяжелой экономической ситуации в Черногории.<strong>— Что бы вы назвали самыми большими нынешними проблемами Черногории, которые планируете решить в первую очередь?</strong>— Наша первая задача — отозвать закон о свободе вероисповедания, бесчестный и неприемлемый, он представляет собой насилие над православным населением Черногории. Во-вторых, здесь, в Черногории, под угрозой верховенство закона, которое находится в критическом положении. Необходимо соблюдение конституции и соответствие ей всех принимаемых законов.Нужно восстановить нормальную работу судов, потому что все, что сейчас происходит в системе правосудия Черногории, как и во всей государственной системе, принадлежит правящей (Демократической партии социалистов) партии.Третий элемент, возможно, самый важный для граждан, касается экономической политики, которую мы хотим изменить, потому что упор только на туризм и сельское хозяйство недостаточен для того, чтобы иметь сильную экономику. Она должна ориентироваться на промышленность, чего до сих пор не было.В-четвертых, надо стремиться к социальной справедливости, так как на данный момент социальный раскол в Черногории сильнее заметен, чем где бы то ни было в Европе. С помощью того, что мы назвали системной солидарностью, и введения социальных регистров мы встанем на путь, который уравновесит отношения между теми, кто имеет все, и теми, у кого почти ничего нет.Пятый элемент связан с избирательным законодательством, потому что, как все убедились, выборы у нас нечестные и непрозрачные. Мы подготовим избирательные законопроекты, чтобы выборы впервые прошли честно и справедливо, в демократической атмосфере.На данный момент мы разработали план из 25 мер, соотнесенных с упомянутыми пятью элементами. Мы должны наглядно показать народу настоящую ситуацию и с помощью этих 25 мер пережить этот ключевой временный период до мая 2021 года. По оценкам наших экспертов, этот цикл будет самым тяжелым из-за провала, существующего в нашем бюджете, из-за обязательств, связанных со взятыми ранее кредитами. Главное, что сейчас мы не можем ожидать новых кредитов от кого бы то ни было, чтобы перекрыть существующий дефицит бюджета.Могу сказать, что у нас есть контакты с иностранными партнерами, готовыми помочь, но не готовыми рисковать своими капиталами и имуществом. На основе верховенства права они хотят иметь уверенность, как и в других государствах, инвестировать в нашу промышленность и сделать вклад в ее развитие, чтобы молодежь не уезжала отсюда.<strong>— Можно ли сказать, что улучшение международных отношений является одной из будущих задач в случае вашего прихода к власти?</strong>— Считаю противоестественным, когда своих традиционных союзников провозглашают неприятелем. Вы должны их уважать хотя бы за то, что они помогают в плане экономики, не говоря уже об исторических фактах. Мы должны строить наилучшие отношения со всеми, кто за долгую историю Черногории этого заслужил. В первую очередь так думаю обо всех соседних государствах и, конечно же, о России, которая всегда была расположена к Черногории.<strong>— Является ли нынешнее протестное движение в республике результатом накопившегося недовольства граждан за предыдущие годы, включая акции оппозиции 2015 года, протесты многодетных матерей и массовые шествия верующих в защиту Сербской церкви?</strong>— Сейчас речь идет о некоем пике, кульминации. Закон о свободе вероисповедания, принятый в конце 2019 года, стал толчком и объединил достойным и христианским способом всех тех, кто имел ясное отношение к вере. Вероятно, среди них были люди, высказывающие свое недовольство всем остальными событиями на политической сцене Черногории.Между тем способ этого противостояния стал исторически самым убедительным – через молебны и крестные ходы. Эти мирные шествия верующих представляют собой новшество за последние 200 лет для всей Европы. Чудесно отношение их каждого участника к своей вере, а духовенство через молитвы выражает дух, который должен владеть всеми нами, дух единства — лучший способ выражения нашего несогласия с навязанным законом о свободе вероисповедания.<strong>— Многие связывают принятие спорного закона о церквях со вступлением Черногории в НАТО и последствием ориентации властей страны на Запад. Существует ли, по-вашему, возможность некоего пересмотра членства страны в Североатлантическом альянсе?</strong>— В настоящий момент это то, что невозможно легко изменить, потому что мы ограничены и связаны договором. Мы должны уважать текущие международные договоры. Всему народу очень жаль, что не был проведен референдум и решение принято голосованием в парламенте, где было обеспечено необходимое большинство. Речь снова идет о некорректном выражении воли народа, которое он должен был высказать на референдуме по данному стратегическому вопросу. Поэтому наша коалиция постоянно призывает, чтобы голос народа был услышан.<strong>— Когда в этом году началась пандемия COVID-19, Черногория сначала показывала хорошие результаты, стала последней страной в Европе, где он был выявлен. Как вы сейчас оцениваете то, как власти справляются с пандемией?</strong>— В начале в Черногории было достаточно просто с этим справиться. Границы были закрыты, буквально жизнь приостановилась, на малой территории это было легко сделать. Сейчас стала видна та разница, в первое время вызванная необычными и страшными картинками, которые показывали СМИ. Естественный для человека страх повлек за собой ограничения, несовместимые с другими потребностями людей, в том числе экономическими.Теперь видны последствия этого неуравновешенного, неопределенного и непоследовательного подхода. Они тогда закрыли границы, не позволяли гражданам Сербии, России, Боснии и Герцеговины въезжать на территорию страны. А в августе эти границы открыли, но не в интересах туристов, а для улучшения позиции нынешних властей. Большинство приезжих с правом голоса прибывают из Сербии и Боснии и Герцеговины. Считаю, что речь идет об очередном злоупотреблении, и я должен подчеркнуть незаконные действия Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям при правительстве (NKT). Он полностью является партийным органом и содержит недостаточное количество независимых экспертов для того, чтобы граждане могли доверять его решениям и предложениям.<strong>— Каковы, по-вашему, нынешние перспективы вступления Черногории в ЕС?</strong>— Легко открыть пункт переговорной платформы о вступлении в ЕС, но тяжело его закрыть. Сейчас у Черногории открыты все пункты (33. – Прим. ред.), а закрыт только один. Речь идет о непоследовательной политике нынешних властей и недостаточной приверженности проекту, над которым они работают. Есть пример Словакии, которая за 2,2 года завершила все переговоры, а Черногория стала лидером по их продолжительности, на данный момент они тянутся уже восемь лет. В Черногории все декларативно, мы должны заняться этим со всей серьезностью и полной ответственностью. Чтобы мы осуществляли то, что задумали, или чтобы процент реализации был 95%, что является нормой для серьезного государства.В данный момент самое важное для территорий, которые стремятся к демократии, это соблюдение демократических норм. Мы должны понять, что все решения принимает народ, сейчас он окончательно решит, на какой путь должна встать Черногория. Тот путь, который мы видим, это путь будущего. Если кто-то думает, что этот путь не есть путь будущего, то он, вероятнее всего, поддержит тех, кто личной выгодой или по каким-то еще причинам связан с действующей системой, чье время истекает.

https://ria.ru/20200827/amfilokhiy-1576387810.html

https://ria.ru/20200806/1575448949.html

https://ria.ru/20200630/1573677225.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравко кривокапич, черногория, интервью - авторы