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https://ria.ru/20200828/boyko-velikiy-1576442026.html
Суд прекратил одно из дел бизнесмена Бойко-Великого
Рузский суд Подмосковья прекратил уголовное дело бизнесмена Василия Бойко-Великого о мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщила РИА... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:19
2020-08-28T16:26
василий бойко-великий
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Рузский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> прекратил уголовное дело бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Bojjko-Velikijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Бойко-Великого</a> о мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина."Дело по статье 210 (создание организованного преступного сообщества) прекращено за отсутствием состава преступления. В апреле в данную статью внесли поправки, и начала формироваться практика, что бизнес больше не будут преследовать по этой статье", - сказала адвокат.Она добавила, что по эпизодам мошенничества уже истек срок давности, дело также прекращено.В рамках этого дела Бойко-Великий находился под залогом, позднее его арестовали в рамках дела банка "Кредит Экспресс".По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллиона рублей и 619 тысяч долларов.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов. В окончательной редакции обвинительного заключения ему вменяется растрата 89 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200714/1574349314.html
https://ria.ru/20190703/1556166606.html
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василий бойко-великий, московская область (подмосковье), происшествия

Суд прекратил одно из дел бизнесмена Бойко-Великого

16:19 28.08.2020 (обновлено: 16:26 28.08.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рузский суд Подмосковья прекратил уголовное дело бизнесмена Василия Бойко-Великого о мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина.
"Дело по статье 210 (создание организованного преступного сообщества) прекращено за отсутствием состава преступления. В апреле в данную статью внесли поправки, и начала формироваться практика, что бизнес больше не будут преследовать по этой статье", - сказала адвокат.
Она добавила, что по эпизодам мошенничества уже истек срок давности, дело также прекращено.
В рамках этого дела Бойко-Великий находился под залогом, позднее его арестовали в рамках дела банка "Кредит Экспресс".
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллиона рублей и 619 тысяч долларов.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
14 июля, 18:02
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.
Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.
Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов. В окончательной редакции обвинительного заключения ему вменяется растрата 89 миллионов рублей.
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1000210
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Василий Бойко-ВеликийМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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