https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576454918.html

В НАТО заявили, что их учения не имеют отношения к событиям в Белоруссии

Учения НАТО в балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в Белоруссии, заявили РИА Новости в Североатлантическом... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:41

2020-08-28T20:41

2020-08-28T20:42

протесты в белоруссии

оана лунгеску

ввс сша

f-16

александр лукашенко

нато

белоруссия

йенс столтенберг

сша

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Учения НАТО в балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявили РИА Новости в Североатлантическом альянсе.Ранее белорусские власти высказывали опасения в связи с активизацией <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у западных границ Белоруссии, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. Президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения."Как уже разъяснил генеральный секретарь, НАТО остается бдительной и готова защитить всех союзников. Наше развертывание в балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии", - сказала представитель НАТО <a href="http://ria.ru/person_Oana_Lungesku/" target="_blank" data-auto="true">Оана Лунгеску</a>.По ее словам, НАТО демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно. "Как, к примеру, развертывание (самолета разведки и наведения – ред.) НАТО AWACS для поддержки (истребителей - ред.) <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Польши во время учений", - отметила Лунгеску.Ранее на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> генсек НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> заверил, что в регионе нет концентрации войск НАТО, и призвал власти Белоруссии не использовать действия альянса как предлог для подавления протестов.На территории Польши сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы. Командир Второго крыла тактической авиации генерал Ирениуш Новак сообщил, что после окончания учений AvDet "эскадрилья остается на аэродроме в Ласке и будет усилена дополнительными американскими истребителями, так как начнется следующее очень важное учение Astral Knight".

https://ria.ru/20200828/vmeshatelstvo-1576451513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/es-1576441213.html

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белоруссия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оана лунгеску, ввс сша, f-16, александр лукашенко, нато, белоруссия, йенс столтенберг, сша, берлин (город), безопасность, в мире