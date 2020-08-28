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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576454918.html
В НАТО заявили, что их учения не имеют отношения к событиям в Белоруссии
Учения НАТО в балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в Белоруссии, заявили РИА Новости в Североатлантическом... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:41
2020-08-28T20:42
протесты в белоруссии
оана лунгеску
ввс сша
f-16
александр лукашенко
нато
белоруссия
йенс столтенберг
сша
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Учения НАТО в балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявили РИА Новости в Североатлантическом альянсе.Ранее белорусские власти высказывали опасения в связи с активизацией <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у западных границ Белоруссии, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. Президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения."Как уже разъяснил генеральный секретарь, НАТО остается бдительной и готова защитить всех союзников. Наше развертывание в балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии", - сказала представитель НАТО <a href="http://ria.ru/person_Oana_Lungesku/" target="_blank" data-auto="true">Оана Лунгеску</a>.По ее словам, НАТО демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно. "Как, к примеру, развертывание (самолета разведки и наведения – ред.) НАТО AWACS для поддержки (истребителей - ред.) <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Польши во время учений", - отметила Лунгеску.Ранее на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> генсек НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> заверил, что в регионе нет концентрации войск НАТО, и призвал власти Белоруссии не использовать действия альянса как предлог для подавления протестов.На территории Польши сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы. Командир Второго крыла тактической авиации генерал Ирениуш Новак сообщил, что после окончания учений AvDet "эскадрилья остается на аэродроме в Ласке и будет усилена дополнительными американскими истребителями, так как начнется следующее очень важное учение Astral Knight".
https://ria.ru/20200828/vmeshatelstvo-1576451513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/es-1576441213.html
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оана лунгеску, ввс сша, f-16, александр лукашенко, нато, белоруссия, йенс столтенберг, сша, берлин (город), безопасность, в мире

В НАТО заявили, что их учения не имеют отношения к событиям в Белоруссии

20:41 28.08.2020 (обновлено: 20:42 28.08.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Учения НАТО в балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в Белоруссии, заявили РИА Новости в Североатлантическом альянсе.
Ранее белорусские власти высказывали опасения в связи с активизацией НАТО у западных границ Белоруссии, в частности, в Польше и Литве. Президент страны Александр Лукашенко по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Здание МИД Белоруссии в Минске
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"Как уже разъяснил генеральный секретарь, НАТО остается бдительной и готова защитить всех союзников. Наше развертывание в балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.
По ее словам, НАТО демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно. "Как, к примеру, развертывание (самолета разведки и наведения – ред.) НАТО AWACS для поддержки (истребителей - ред.) F-16 США и Польши во время учений", - отметила Лунгеску.
Ранее на пресс-конференции в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в регионе нет концентрации войск НАТО, и призвал власти Белоруссии не использовать действия альянса как предлог для подавления протестов.
На территории Польши сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 ВВС США, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы. Командир Второго крыла тактической авиации генерал Ирениуш Новак сообщил, что после окончания учений AvDet "эскадрилья остается на аэродроме в Ласке и будет усилена дополнительными американскими истребителями, так как начнется следующее очень важное учение Astral Knight".
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Протесты в БелоруссииОана ЛунгескуВВС СШАF-16Александр ЛукашенкоНАТОБелоруссияЙенс СтолтенбергСШАБерлин (город)БезопасностьВ мире
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