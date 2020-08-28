https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576426247.html

Лукашевич обвинил страны ЕС в усугублении конфронтации внутри Белоруссии

Приграничные государства ЕС усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:00

2020-08-28T13:00

2020-08-28T13:02

протесты в белоруссии

россия

обсе

александр лукашевич

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>ВЕНА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Приграничные государства <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich" target="_blank">Александр Лукашевич.</a>Александр Лукашевич считает, что давление на Минск о посредничестве в диалоге с оппозицией наталкивает на аналогии с соглашением в 2014 году на Украине."Не стоит навязывать Минску посредничества в диалоге с оппозицией. Решение на сей счет – суверенное право Белоруссии. Любое давление в этом вопросе лишь наталкивает на аналогии с соглашением от 21 февраля 2014 года между властями Украины и оппозицией", - заявил Лукашевич на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ."Тогда посредники и гаранты соответствующих договоренностей из Германии, Франции и Польши не воспрепятствовали развитию сценария кровавого переворота в Киеве, а напротив – напрочь забыли о своих обязательствах, стараясь и по сей день не вспоминать об этом. Репутация стран Запада как "честных брокеров" таким образом дискредитирована. Это проецируется и на ОБСЕ", - отметил он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, александр лукашевич, евросоюз, белоруссия, в мире