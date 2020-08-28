https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576426247.html
Лукашевич обвинил страны ЕС в усугублении конфронтации внутри Белоруссии
Приграничные государства ЕС усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:00
2020-08-28T13:00
2020-08-28T13:02
протесты в белоруссии
россия
обсе
александр лукашевич
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>ВЕНА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Приграничные государства <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich" target="_blank">Александр Лукашевич.</a>Александр Лукашевич считает, что давление на Минск о посредничестве в диалоге с оппозицией наталкивает на аналогии с соглашением в 2014 году на Украине."Не стоит навязывать Минску посредничества в диалоге с оппозицией. Решение на сей счет – суверенное право Белоруссии. Любое давление в этом вопросе лишь наталкивает на аналогии с соглашением от 21 февраля 2014 года между властями Украины и оппозицией", - заявил Лукашевич на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ."Тогда посредники и гаранты соответствующих договоренностей из Германии, Франции и Польши не воспрепятствовали развитию сценария кровавого переворота в Киеве, а напротив – напрочь забыли о своих обязательствах, стараясь и по сей день не вспоминать об этом. Репутация стран Запада как "честных брокеров" таким образом дискредитирована. Это проецируется и на ОБСЕ", - отметил он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, александр лукашевич, евросоюз, белоруссия, в мире
ВЕНА, 28 авг - РИА Новости.
Приграничные государства ЕС
усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Опережая европейских "грандов", в приграничных государствах-членах Европейского союза прямо требуют смены руководства в Минске, опекают координаторов протестов и провокаторов насилия, помогают собирать деньги для участников забастовок в надежде подорвать экономическую стабильность Республики. Словом, не гнушаются любых методов, лишь бы усугубить конфронтацию внутри страны и воспрепятствовать урегулированию", - заявил Лукашевич на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ.
Александр Лукашевич считает, что давление на Минск о посредничестве в диалоге с оппозицией наталкивает на аналогии с соглашением в 2014 году на Украине.
"Не стоит навязывать Минску посредничества в диалоге с оппозицией. Решение на сей счет – суверенное право Белоруссии. Любое давление в этом вопросе лишь наталкивает на аналогии с соглашением от 21 февраля 2014 года между властями Украины и оппозицией", - заявил Лукашевич на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ.
"Тогда посредники и гаранты соответствующих договоренностей из Германии, Франции и Польши не воспрепятствовали развитию сценария кровавого переворота в Киеве, а напротив – напрочь забыли о своих обязательствах, стараясь и по сей день не вспоминать об этом. Репутация стран Запада как "честных брокеров" таким образом дискредитирована. Это проецируется и на ОБСЕ", - отметил он.
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