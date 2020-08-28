https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576424130.html

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:38

2020-08-28T12:38

2020-08-28T12:38

протесты в белоруссии

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.Отвечая на вопрос, скажется ли готовность Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между россиянами и белорусами, Песков ответил: "Ни коим образом"."Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - уточнил он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html

nop300 "Можно на штыках прийти к власти, но сидеть на них невозможно" (Наполеон Бонапарт ) 27

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире