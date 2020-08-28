Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576424130.html
В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:38
2020-08-28T12:38
протесты в белоруссии
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.Отвечая на вопрос, скажется ли готовность Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между россиянами и белорусами, Песков ответил: "Ни коим образом"."Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - уточнил он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html
"Можно на штыках прийти к власти, но сидеть на них невозможно" (Наполеон Бонапарт )
27
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_fe68f9c404233971e0e67060dab0e829.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

12:38 28.08.2020
704
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
Отвечая на вопрос, скажется ли готовность Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между россиянами и белорусами, Песков ответил: "Ни коим образом".
"Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - уточнил он.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент РФ Владимир Путин
27 августа, 14:23
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
20401121
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Можно на штыках прийти к власти, но сидеть на них невозможно" (Наполеон Бонапарт )
28 августа, 13:29
nnop300
2000214
Рекомендуем
Дмитрий Песков
Минск готов совершенствовать политическую систему, считают в Кремле
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле исходят из того, что Минску не понадобится резерв из силовиков
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО
Участники акции протеста в Минске
В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии
Вид на Большой Каменный мост в Москве
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич обвинил страны ЕС в усугублении конфронтации внутри Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Постпред России при ОБСЕ высказался о выводах ЕС по выборам в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские правозащитники заявили о 267 задержанных в центре Минска
Флаг Японии
В Кремле надеются на дальнейшее развитие отношений с Токио
Здание посольства Норвегии в Москве
МИД Норвегии прокомментировал высылку своего дипломата из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния