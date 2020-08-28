https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576423690.html

В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии

Предложение экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича лишить русский язык в стране государственного статуса необдуманное и носит... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:34

2020-08-28T12:34

2020-08-28T12:34

геннадий давыдько

станислав шушкевич

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Предложение экс-главы Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислава Шушкевича</a> лишить русский язык в стране государственного статуса необдуманное и носит провокационный характер, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии нижней палаты парламента республики по правам человека, национальным отношениям и СМИ <a href="http://ria.ru/person_gennadiy-davydko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Давыдько</a>.Ранее Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса. Свою позицию политик пояснил тем, что у белорусского языка "нет больше родины". Сегодня в Белоруссии два государственных языка – белорусский и русский. Русский язык в стране получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году."Это абсолютно необдуманное заявление провокационного характера, потому что большинство жителей республики говорят на русском языке. Для многих это родной язык. И, как сказал (президент Белоруссии) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Григорьевич Лукашенко</a>, русский язык – это наш родной язык. У нас есть еще и белорусский, который мы ценим, любим и гордимся им", - сказал Давыдько.Он также отметил, что не воспринимает заявление Шушкевича всерьез.Ранее Лукашенко выступил против планов белорусской оппозиции по "ползучему уничтожению" русского языка, заявил, что "пусть люди говорят на том языке, на котором хотят". Кроме того, глава республики говорил, что русский язык - национальное достояние Белоруссии, от которого она никогда не откажется.

https://ria.ru/20200822/yazyk-1576144149.html

https://ria.ru/20170712/1498337478.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий давыдько, станислав шушкевич, белоруссия, в мире