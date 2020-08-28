Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576423690.html
В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии
Предложение экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича лишить русский язык в стране государственного статуса необдуманное и носит... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:34
2020-08-28T12:34
геннадий давыдько
станислав шушкевич
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Предложение экс-главы Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислава Шушкевича</a> лишить русский язык в стране государственного статуса необдуманное и носит провокационный характер, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии нижней палаты парламента республики по правам человека, национальным отношениям и СМИ <a href="http://ria.ru/person_gennadiy-davydko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Давыдько</a>.Ранее Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса. Свою позицию политик пояснил тем, что у белорусского языка "нет больше родины". Сегодня в Белоруссии два государственных языка – белорусский и русский. Русский язык в стране получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году."Это абсолютно необдуманное заявление провокационного характера, потому что большинство жителей республики говорят на русском языке. Для многих это родной язык. И, как сказал (президент Белоруссии) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Григорьевич Лукашенко</a>, русский язык – это наш родной язык. У нас есть еще и белорусский, который мы ценим, любим и гордимся им", - сказал Давыдько.Он также отметил, что не воспринимает заявление Шушкевича всерьез.Ранее Лукашенко выступил против планов белорусской оппозиции по "ползучему уничтожению" русского языка, заявил, что "пусть люди говорят на том языке, на котором хотят". Кроме того, глава республики говорил, что русский язык - национальное достояние Белоруссии, от которого она никогда не откажется.
https://ria.ru/20200822/yazyk-1576144149.html
https://ria.ru/20170712/1498337478.html
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_201:0:2676:1856_1400x0_80_0_0_69fdec10929c9ab9518200c4e90e9968.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий давыдько, станислав шушкевич, белоруссия, в мире

В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии

12:34 28.08.2020
1238
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Предложение экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича лишить русский язык в стране государственного статуса необдуманное и носит провокационный характер, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии нижней палаты парламента республики по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.
Ранее Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса. Свою позицию политик пояснил тем, что у белорусского языка "нет больше родины". Сегодня в Белоруссии два государственных языка – белорусский и русский. Русский язык в стране получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
22 августа, 15:05Протесты в Белоруссии
Оппозиция в Белоруссии хочет уничтожить русский язык, заявил Лукашенко
"Это абсолютно необдуманное заявление провокационного характера, потому что большинство жителей республики говорят на русском языке. Для многих это родной язык. И, как сказал (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко, русский язык – это наш родной язык. У нас есть еще и белорусский, который мы ценим, любим и гордимся им", - сказал Давыдько.
Он также отметил, что не воспринимает заявление Шушкевича всерьез.
Ранее Лукашенко выступил против планов белорусской оппозиции по "ползучему уничтожению" русского языка, заявил, что "пусть люди говорят на том языке, на котором хотят". Кроме того, глава республики говорил, что русский язык - национальное достояние Белоруссии, от которого она никогда не откажется.
Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске. Архивное фото
12 июля 2017, 11:22
Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии
7211103
Обсудить 8
Геннадий ДавыдькоСтанислав ШушкевичБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Здание посольства Норвегии в Москве
МИД Норвегии прокомментировал высылку своего дипломата из России
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
Адмирал назвал появление российской подлодки у Аляски сигналом НАТО
Вид на Большой Каменный мост в Москве
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Постпред России при ОБСЕ высказался о выводах ЕС по выборам в Белоруссии
Яна Рудковская
Рудковская "объявила войну" хейтерам за то, что они назвали ее "бабушкой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании специальной сессии республиканского парламента
Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам
Дмитрий Песков
Минск готов совершенствовать политическую систему, считают в Кремле
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Флаг Японии
В Кремле надеются на дальнейшее развитие отношений с Токио
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ высказался о судьбе мирного договора с Россией после отставки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния