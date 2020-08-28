https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576422852.html

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" в стране заканчивается, пришло время заняться вопросами экономического характера. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:27

2020-08-28T12:27

2020-08-28T12:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

витебская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что "вакханалия" в стране заканчивается, пришло время заняться вопросами экономического характера.Как передает <a href="https://sputnik.by/economy/20200828/1045572709.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Оршу (<a href="https://ria.ru/location_Vitsyebskaya_Voblasts" target="_blank">Витебская область</a>), где посетил предприятие по производству сыров ООО "Савушкин-Орша". Президент, в частности, прокомментировал ситуацию с продолжающимися акциями протеста в стране.Он также отметил, что между государственными и частными предприятиями в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание, заверил Лукашенко.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576384631.html

https://ria.ru/20200827/dolg-1576383347.html

Влади Мир С. Конечно должна наступить стабилизация ситуации в Белоруссии, иначе «вежливые люди» могут обратить пристальное внимание не только на беспорядки в низах, но и на тёмные делишки в верхах, которые продолжаются уже 26 лет… 66

ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ Частники уж точно не будут ни за кем бегать , уговаривать 12

6

витебская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, витебская область, белоруссия, в мире