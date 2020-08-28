Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
© РИА Новости / Александров / Перейти в фотобанкПусковые установки С-300, принимают участие в военном параде в честь Дня Независимости Белоруссии в Минске
Пусковые установки С-300, принимают участие в военном параде в честь Дня Независимости Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии предупредило, что в связи с началом комплексного тактического учения на гродненском направлении запланировано перемещение большого числа военной техники.
Министерство обороны Белоруссии в пятницу заявило, что на гродненском направлении стартовало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск.
"В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении. В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения... Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными, также принимая во внимание погодные условия", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко.