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Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
Минобороны Белоруссии предупредило, что в связи с началом комплексного тактического учения на гродненском направлении запланировано перемещение большого числа... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:33
2020-08-28T11:32
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Минобороны Белоруссии предупредило, что в связи с началом комплексного тактического учения на гродненском направлении запланировано перемещение большого числа военной техники.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> в пятницу заявило, что на гродненском направлении стартовало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск."В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении. В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения... Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными, также принимая во внимание погодные условия", - сообщило ведомство в своем <a href="https://t.me/modmilby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ранее минобороны сообщило, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576412296.html
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министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники

11:33 28.08.2020
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© РИА Новости / Александров / Перейти в фотобанкПусковые установки С-300, принимают участие в военном параде в честь Дня Независимости Белоруссии в Минске
Пусковые установки С-300, принимают участие в военном параде в честь Дня Независимости Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Александров
Перейти в фотобанк
Пусковые установки С-300, принимают участие в военном параде в честь Дня Независимости Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии предупредило, что в связи с началом комплексного тактического учения на гродненском направлении запланировано перемещение большого числа военной техники.
Министерство обороны Белоруссии в пятницу заявило, что на гродненском направлении стартовало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск.
"В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении. В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения... Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными, также принимая во внимание погодные условия", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Вертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии
10:12
Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
2001012
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Министерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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