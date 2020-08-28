https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576416892.html

Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от Следственного комитета страны возбудить уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналистов,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:23

2020-08-28T11:23

2020-08-28T11:23

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от Следственного комитета страны возбудить уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналистов, освещавших в четверг вечером несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска и доставленных в отделение милиции для проверки документов, сообщила пресс-служба организации.По данным ассоциации, накануне в Минске были задержаны около 50 сотрудников белорусских и иностранных СМИ, практически всех после проверки документов отпустили. Однако, согласно сообщению БАЖ, на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции, минимум одного, гражданина Швеции, депортировали с запретом на въезд в Белоруссию на пять лет. В ассоциации заявили, что сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ."Белорусская ассоциация журналистов" требует от председателя Следственного комитета Республики Беларусь возбудить уголовное дело по факту событий 27 августа, когда в отношении десятков журналистов было совершено преступление, предусмотренное уголовной статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", - отмечается в сообщении пресс-службы.Также БАЖ требует "отстранить подозреваемых от должности, работы, так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности". Ассоциация также требует "обеспечить максимальное информирование общественности о ходе расследования данного уголовного дела по фактам массового воспрепятствования законной деятельности журналистов".БАЖ напоминает, что воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста "наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок".Кроме того, в БАЖ отмечают, что в результате действий милиции государством "нарушены обязательства по международному договору, участницей которого является Республика Беларусь, - международному пакту о гражданских и политических правах". В ассоциации подчеркнули, что "нарушение прав журналиста является не только ущемлением прав конкретного лица, но и нарушением конституционных прав всех граждан на получение и распространение информации".Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщало, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны. В пятницу пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что все журналисты российских СМИ оперативно отпущены, те из них, у кого нет аккредитации, в ближайшее время вернутся домой.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-zaderzhanie-1576411315.html

https://ria.ru/20200827/zhurnalist-1576402530.html

https://ria.ru/20200826/pasporta-1576313027.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, в мире