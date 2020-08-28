Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
10:12 28.08.2020 (обновлено: 11:26 28.08.2020)
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Вертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. На гродненском направлении начались комплексные тактические учения со сводной группировкой войск, заявило Министерство обороны Белоруссии.
"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В состав группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
В частности, в рамках учений разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполнят задачи по ведению разведки; подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригады проведут занятия по боевой подготовке и будут нести дежурство.
Ранее Минобороны объявило о комплексной проверке боеготовности Вооруженных сил республики, которая предусматривает приведение отдельных воинских частей в высшую степень боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическими учениями, запланированными на 28-31 августа.
Александр Лукашенко несколько недель назад заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот у западных границ Белоруссии. До этого он также выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проходят военные учения Североатлантического альянса.
В ответ на это официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сказала, что присутствие альянса в Восточной Европе строго оборонительно и не представляет угрозы.
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