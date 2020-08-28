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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
На гродненском направлении начались комплексные тактические учения со сводной группировкой войск, заявило Министерство обороны Белоруссии. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:12
2020-08-28T11:26
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости. </strong>На гродненском направлении начались комплексные тактические учения со сводной группировкой войск, заявило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a>."Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — говорится в сообщении ведомства в <a href="https://t.me/modmilby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В состав группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.В частности, в рамках учений разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполнят задачи по ведению разведки; подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригады проведут занятия по боевой подготовке и будут нести дежурство. Ранее Минобороны объявило о комплексной проверке боеготовности Вооруженных сил республики, которая предусматривает приведение отдельных воинских частей в высшую степень боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическими учениями, запланированными на 28-31 августа. <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> несколько недель назад заявил, что войска <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a> "лязгают гусеницами" у ворот у западных границ Белоруссии. До этого он также выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проходят военные учения Североатлантического альянса.В ответ на это официальный представитель НАТО <a href="http://ria.ru/person_Oana_Lungesku/">Оана Лунгеску</a> сказала, что присутствие альянса в Восточной Европе строго оборонительно и не представляет угрозы.
https://ria.ru/20200820/1576041728.html
https://ria.ru/20200804/1575340446.html
https://ria.ru/20200818/1575936486.html
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белоруссия
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министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

10:12 28.08.2020 (обновлено: 11:26 28.08.2020)
3636
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии
Вертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. На гродненском направлении начались комплексные тактические учения со сводной группировкой войск, заявило Министерство обороны Белоруссии.
"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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В частности, в рамках учений разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполнят задачи по ведению разведки; подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригады проведут занятия по боевой подготовке и будут нести дежурство.
Ранее Минобороны объявило о комплексной проверке боеготовности Вооруженных сил республики, которая предусматривает приведение отдельных воинских частей в высшую степень боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическими учениями, запланированными на 28-31 августа.
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В ответ на это официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сказала, что присутствие альянса в Восточной Европе строго оборонительно и не представляет угрозы.
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