https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576412296.html

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

На гродненском направлении начались комплексные тактические учения со сводной группировкой войск, заявило Министерство обороны Белоруссии. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:12

2020-08-28T10:12

2020-08-28T11:26

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости. </strong>На гродненском направлении начались комплексные тактические учения со сводной группировкой войск, заявило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a>."Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", — говорится в сообщении ведомства в <a href="https://t.me/modmilby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В состав группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.В частности, в рамках учений разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполнят задачи по ведению разведки; подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригады проведут занятия по боевой подготовке и будут нести дежурство. Ранее Минобороны объявило о комплексной проверке боеготовности Вооруженных сил республики, которая предусматривает приведение отдельных воинских частей в высшую степень боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическими учениями, запланированными на 28-31 августа. <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> несколько недель назад заявил, что войска <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a> "лязгают гусеницами" у ворот у западных границ Белоруссии. До этого он также выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проходят военные учения Североатлантического альянса.В ответ на это официальный представитель НАТО <a href="http://ria.ru/person_Oana_Lungesku/">Оана Лунгеску</a> сказала, что присутствие альянса в Восточной Европе строго оборонительно и не представляет угрозы.

https://ria.ru/20200820/1576041728.html

https://ria.ru/20200804/1575340446.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире