https://ria.ru/20200828/bank-1576416046.html

Чистая прибыль "Открытия" за 7 месяцев достигла 24,4 млрд рублей по РСБУ

Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ в июле увеличилась на 0,6 миллиарда рублей - до 24,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:10

2020-08-28T11:10

2020-08-28T11:10

открытие (банк)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости</strong>. Чистая прибыль банка "<a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Открытие</a>" по РСБУ в июле увеличилась на 0,6 миллиарда рублей - до 24,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.По данным финансовой отчетности, активы банка в июле увеличились на 23 миллиарда рублей, или на 1%, достигнув 2,5 триллионов рублей.Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 78 миллиардов рублей, или на 5% (+4% без учета валютной переоценки) - до 1,6 триллиона рублей, в том числе за счет роста портфеля юрлиц на 68 миллиардов рублей (+6%), а также роста розничных кредитов на 10 миллиардов рублей (+2%).Ка отметили в банке, объемы выдач кредитов в июле достигли среднемесячного уровня первого квартала 2020 года за счет восстановления рыночного спроса.Средства частных клиентов увеличились в июле на 18 миллиардов рублей или на 2% (+1% без учета валютной переоценки) до 931 млрд рублей.Операционные доходы (до отчислений в резервы) в июле составили 8,7 миллиарда рублей, что на 20% выше показателя предыдущего месяца. Основными драйверами роста стали процентные и комиссионные доходы от клиентского бизнеса, а также чистый торговый результат, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200828/vklady-1576405932.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытие (банк), новости компаний - экономика