https://ria.ru/20200828/armiya-2020-voennye-korabli-ispolnili-vals-tsvetov-chaykovskogo-1576428427.html
"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
2020-08-28T13:27
2020-08-28T13:27
2020-08-28T13:27
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кронштадт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
2020-08-28T13:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, кронштадт, вмф рф, видео, общество
"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
2020-08-28T13:27
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PT1M05S
"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.