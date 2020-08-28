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"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
2020-08-28T13:27
2020-08-28T13:27
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
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видео, кронштадт, вмф рф, видео, общество
"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
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"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского

13:27 28.08.2020
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В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
3800112
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ВМФ РФКронштадт
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