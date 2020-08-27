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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/zhurnalisty-1576401809.html
Милиция начала отпускать задержанных в центре Минска журналистов
К российским журналистам, доставленным в Октябрьское РУВД из центра Минска, приехал консул, идет проверка аккредитации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:27
2020-08-27T21:21
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> К российским журналистам, доставленным в Октябрьское РУВД из центра <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a>, приехал консул, идет проверка аккредитации, передает корреспондент РИА Новости.Местных журналистов уже начали выпускать. Первыми отпустили местных фотографов, имеющих аккредитацию, - фотографа Виктора Драчева с аккредитацией "Коммерсанта", а также фотографов агентств Белта, Sputnik Беларусь. Судьба неаккредитованных журналистов пока не ясна.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре столицы несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркнули, что журналисты не задержаны.Корреспондент РИА Новости сообщил, что его в числе порядка 20 человек доставили в отделение милиции. По его словам, их уже завели в кабинет, где проверяют документы. Среди доставленных в отделение, как сообщает Sputnik Беларусь, есть и их корреспондент, журналисты AP и Reuters.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575897573.html
https://ria.ru/20200827/protesty-1576401271.html
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Журналисты после проверки документов покидают Октябрьский РУВД в Минске
Журналисты после проверки документов покидают Октябрьский РУВД в Минске
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минск, белоруссия, в мире

Милиция начала отпускать задержанных в центре Минска журналистов

20:27 27.08.2020 (обновлено: 21:21 27.08.2020)
660
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. К российским журналистам, доставленным в Октябрьское РУВД из центра Минска, приехал консул, идет проверка аккредитации, передает корреспондент РИА Новости.
Местных журналистов уже начали выпускать. Первыми отпустили местных фотографов, имеющих аккредитацию, - фотографа Виктора Драчева с аккредитацией "Коммерсанта", а также фотографов агентств Белта, Sputnik Беларусь. Судьба неаккредитованных журналистов пока не ясна.
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
17 августа, 15:44Протесты в Белоруссии
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Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре столицы несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркнули, что журналисты не задержаны.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что его в числе порядка 20 человек доставили в отделение милиции. По его словам, их уже завели в кабинет, где проверяют документы. Среди доставленных в отделение, как сообщает Sputnik Беларусь, есть и их корреспондент, журналисты AP и Reuters.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Представители оппозиции собрались на площади Свободы. Кадры из Минска
Вчера, 20:05Протесты в Белоруссии
В Минске прошли задержания протестующих
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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