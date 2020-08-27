https://ria.ru/20200827/zhurnalisty-1576401809.html

Милиция начала отпускать задержанных в центре Минска журналистов

К российским журналистам, доставленным в Октябрьское РУВД из центра Минска, приехал консул, идет проверка аккредитации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:27

2020-08-27T20:27

2020-08-27T21:21

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> К российским журналистам, доставленным в Октябрьское РУВД из центра <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a>, приехал консул, идет проверка аккредитации, передает корреспондент РИА Новости.Местных журналистов уже начали выпускать. Первыми отпустили местных фотографов, имеющих аккредитацию, - фотографа Виктора Драчева с аккредитацией "Коммерсанта", а также фотографов агентств Белта, Sputnik Беларусь. Судьба неаккредитованных журналистов пока не ясна.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре столицы несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркнули, что журналисты не задержаны.Корреспондент РИА Новости сообщил, что его в числе порядка 20 человек доставили в отделение милиции. По его словам, их уже завели в кабинет, где проверяют документы. Среди доставленных в отделение, как сообщает Sputnik Беларусь, есть и их корреспондент, журналисты AP и Reuters.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575897573.html

https://ria.ru/20200827/protesty-1576401271.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Журналисты после проверки документов покидают Октябрьский РУВД в Минске Журналисты после проверки документов покидают Октябрьский РУВД в Минске 2020-08-27T20:27 true PT0M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире