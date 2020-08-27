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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/zhurnalisty-1576399388.html
МВД Белоруссии прокомментировало задержание российских журналистов
Доставленные в милицию в Минске журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:14
2020-08-27T19:14
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Доставленные в милицию в Минске журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены, говорится в сообщении МВД республики.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что минская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности"."Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", - говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что задержан в Минске вместе с другими журналистами – всего их порядка 20 человек. По его словам, их уже завели в кабинет, где проверяют документы.Среди доставленных в отделение, как сообщает Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, есть и их корреспондент, журналисты AP и Reuters.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576262298.html
https://ria.ru/20200826/pasporta-1576313027.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии прокомментировало задержание российских журналистов

19:14 27.08.2020
2819
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Доставленные в милицию в Минске журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены, говорится в сообщении МВД республики.
Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что минская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности".
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"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", - говорится в сообщении МВД Белоруссии.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что задержан в Минске вместе с другими журналистами – всего их порядка 20 человек. По его словам, их уже завели в кабинет, где проверяют документы.
Среди доставленных в отделение, как сообщает Sputnik Беларусь, есть и их корреспондент, журналисты AP и Reuters.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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