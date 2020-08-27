https://ria.ru/20200827/zhurnalisty-1576397618.html
В Минске силовики задержали журналистов
В Минске задержали группу журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, которые планировали освещать акции протеста. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:35
2020-08-27T18:35
2020-08-27T19:20
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости. </strong>В Минске задержали группу журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, которые планировали освещать акции протеста.Как сообщили в ГУВД, сотрудников СМИ доставили в отделение милиции для "проверки документов"."Они не задержаны, а будут доставлены в РУВД для выяснения личности", — сказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.Как передает сам корреспондент агентства, его и еще примерно 20 человек уже завели в кабинет, где проверяют документы. Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщает, что среди доставленных в отделение есть их журналист, а также сотрудники AP и Reuters.В МВД республики заверили, что всех журналистов зарегистрированных СМИ и аккредитованных при Министерстве иностранных дел отпустят. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. Задержания журналистовВ начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.
https://ria.ru/20200827/lukashenko-1576384977.html
https://ria.ru/20200827/siloviki-1576397291.html
https://ria.ru/20200825/zaderzhanie-1576308261.html
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576373953.html
Авраам Романов
Даже если их там всех на бутылку посадят, они будут говорить только то, что прикажут в Кремле.
85
Алекс Серëжин
Надеемся что простые миллиционеры Белоруссии вне политики России и отчебучат их по полной
67
87
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. В Минске задержали группу журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, которые планировали освещать акции протеста.
Как сообщили в ГУВД, сотрудников СМИ доставили в отделение милиции для "проверки документов".
"Они не задержаны, а будут доставлены в РУВД для выяснения личности", — сказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Как передает сам корреспондент агентства, его и еще примерно 20 человек уже завели в кабинет, где проверяют документы. Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщает, что среди доставленных в отделение есть их журналист, а также сотрудники AP и Reuters.
В МВД республики заверили, что всех журналистов зарегистрированных СМИ и аккредитованных при Министерстве иностранных дел отпустят.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Задержания журналистов
В начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.
Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.