https://ria.ru/20200827/zhurnalist-1576402530.html

Корреспондентов РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

Корреспондентов РИА Новости отпустили из Октябрьского РУВД в Минске после задержания для установления личности, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:51

2020-08-27T20:51

2020-08-27T22:13

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576206479_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5fec88ed8be5aa8d27a8e2f274265f57.jpg

<strong>МИНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Корреспондентов РИА Новости отпустили из Октябрьского РУВД в Минске после задержания для установления личности, сообщил корреспондент РИА Новости.Журналистов задержали на площади Свободы в Минске, где должна была начаться протестная акция сторонников оппозиции. В отделении милиции с сотрудниками СМИ обращались корректно, предложили чай и кофе. Тем не менее в РУВД у них забрали паспорта и пресс-карты, а также мобильные телефоны и другие устройства.От агентства РИА Новости задержали корреспондента Кирилла Рубцова и фотокорреспондента Евгения Одинокова.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что минская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.

https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

6

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире