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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/zhurnalist-1576402530.html
Корреспондентов РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске
Корреспондентов РИА Новости отпустили из Октябрьского РУВД в Минске после задержания для установления личности, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:51
2020-08-27T22:13
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Корреспондентов РИА Новости отпустили из Октябрьского РУВД в Минске после задержания для установления личности, сообщил корреспондент РИА Новости.Журналистов задержали на площади Свободы в Минске, где должна была начаться протестная акция сторонников оппозиции. В отделении милиции с сотрудниками СМИ обращались корректно, предложили чай и кофе. Тем не менее в РУВД у них забрали паспорта и пресс-карты, а также мобильные телефоны и другие устройства.От агентства РИА Новости задержали корреспондента Кирилла Рубцова и фотокорреспондента Евгения Одинокова.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что минская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
6
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Корреспондентов РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

20:51 27.08.2020 (обновлено: 22:13 27.08.2020)
1438
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Корреспондентов РИА Новости отпустили из Октябрьского РУВД в Минске после задержания для установления личности, сообщил корреспондент РИА Новости.
Журналистов задержали на площади Свободы в Минске, где должна была начаться протестная акция сторонников оппозиции. В отделении милиции с сотрудниками СМИ обращались корректно, предложили чай и кофе. Тем не менее в РУВД у них забрали паспорта и пресс-карты, а также мобильные телефоны и другие устройства.
От агентства РИА Новости задержали корреспондента Кирилла Рубцова и фотокорреспондента Евгения Одинокова.
Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что минская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД Белоруссии сообщило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
309232121
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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