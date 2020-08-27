https://ria.ru/20200827/zhkkh-1576389008.html

Более 560 тысяч жителей Подмосковья воспользовались картой отключений ГВС

Более полумиллиона жителей Московской области воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) с начала запуска сервиса. Об РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:19

2020-08-27T16:19

2020-08-27T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более полумиллиона жителей Московской области воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) с начала запуска сервиса. Об этом, по сообщению телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-560-tysjach-zhitelej-podmoskovja-posetili-interaktivnuju-kartu-planovyh-otkljuchenij-gvs/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.Ресурс посетили 560 340 человек. С мобильного устройства карту изучали 395 786 пользователей, а со стационарного компьютера — 164 554. На нее подписались более 3 тысяч человек.Благодаря интерактивной карте жители Подмосковья могут следить за сроками отключений горячего водоснабжения онлайн.Пользователи сервиса и подписчики "Добродела" получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и за день до отключения.Кроме того, там же можно оставить жалобу, если не соблюдаются сроки отключения ГВС. Модераторы получили почти 1,5 тысячи сообщений такого характера. Нарушения графиков связаны с отключениями котельных за долги.Интерактивную карту плановых отключений разработало и запустило минэнергетики Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева 26 мая 2020 года. На карте даны графики отключения ГВС по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что в будущем с помощью сервиса можно будет получать информацию не только о горячем водоснабжении, но и о других видах ресурсов.Переход на карту осуществляется с помощью QR-кода.В 2020 году горячую воду в Подмосковье начали отключать 2 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе из-за пандемии коронавируса. По плану необходимые работы будут проводиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме.Во время отключений энергетики проводят профилактические и ремонтные работы, обследования, налаживают тепловое оборудование, заменяют неисправные элементы котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Благодаря этому можно будет избежать технологических нарушений зимой.

https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html

https://ria.ru/20200819/1575991679.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)