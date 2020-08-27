Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200827/zhkkh-1576389008.html
Более 560 тысяч жителей Подмосковья воспользовались картой отключений ГВС
Более полумиллиона жителей Московской области воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) с начала запуска сервиса. Об РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:19
2020-08-27T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572483178_0:35:1500:879_1400x0_80_0_0_30efe3032124b8471af1545a96fb388e.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более полумиллиона жителей Московской области воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) с начала запуска сервиса. Об этом, по сообщению телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-560-tysjach-zhitelej-podmoskovja-posetili-interaktivnuju-kartu-planovyh-otkljuchenij-gvs/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.Ресурс посетили 560 340 человек. С мобильного устройства карту изучали 395 786 пользователей, а со стационарного компьютера — 164 554. На нее подписались более 3 тысяч человек.Благодаря интерактивной карте жители Подмосковья могут следить за сроками отключений горячего водоснабжения онлайн.Пользователи сервиса и подписчики "Добродела" получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и за день до отключения.Кроме того, там же можно оставить жалобу, если не соблюдаются сроки отключения ГВС. Модераторы получили почти 1,5 тысячи сообщений такого характера. Нарушения графиков связаны с отключениями котельных за долги.Интерактивную карту плановых отключений разработало и запустило минэнергетики Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева 26 мая 2020 года. На карте даны графики отключения ГВС по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что в будущем с помощью сервиса можно будет получать информацию не только о горячем водоснабжении, но и о других видах ресурсов.Переход на карту осуществляется с помощью QR-кода.В 2020 году горячую воду в Подмосковье начали отключать 2 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе из-за пандемии коронавируса. По плану необходимые работы будут проводиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме.Во время отключений энергетики проводят профилактические и ремонтные работы, обследования, налаживают тепловое оборудование, заменяют неисправные элементы котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Благодаря этому можно будет избежать технологических нарушений зимой.
https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html
https://ria.ru/20200819/1575991679.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572483178_21:0:1352:998_1400x0_80_0_0_06b8176ff530dea9fac92e858d40e69c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Более 560 тысяч жителей Подмосковья воспользовались картой отключений ГВС

16:19 27.08.2020
48
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более полумиллиона жителей Московской области воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) с начала запуска сервиса. Об этом, по сообщению телеканала "360", рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
Ресурс посетили 560 340 человек. С мобильного устройства карту изучали 395 786 пользователей, а со стационарного компьютера — 164 554. На нее подписались более 3 тысяч человек.
Благодаря интерактивной карте жители Подмосковья могут следить за сроками отключений горячего водоснабжения онлайн.
Работа управляющей компании. Архив
26 августа, 15:15Новости Подмосковья
Более четверти жилого фонда Подмосковья проверили на готовность к зиме
Пользователи сервиса и подписчики "Добродела" получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и за день до отключения.
Кроме того, там же можно оставить жалобу, если не соблюдаются сроки отключения ГВС. Модераторы получили почти 1,5 тысячи сообщений такого характера. Нарушения графиков связаны с отключениями котельных за долги.
Интерактивную карту плановых отключений разработало и запустило минэнергетики Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева 26 мая 2020 года. На карте даны графики отключения ГВС по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что в будущем с помощью сервиса можно будет получать информацию не только о горячем водоснабжении, но и о других видах ресурсов.
Переход на карту осуществляется с помощью QR-кода.
Кот в кресле у батареи
19 августа, 16:03Новости Подмосковья
Подготовка систем ЖКХ Подмосковья к зиме идет с опережением графика
В 2020 году горячую воду в Подмосковье начали отключать 2 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе из-за пандемии коронавируса. По плану необходимые работы будут проводиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме.
Во время отключений энергетики проводят профилактические и ремонтные работы, обследования, налаживают тепловое оборудование, заменяют неисправные элементы котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Благодаря этому можно будет избежать технологических нарушений зимой.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Жители Южно-Сахалинска
"Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности
Ученица средней образовательной школы на дистанционном обучении со своей мамой у себя дома
Более 16 тысяч школьников МО пройдут профориентацию онлайн
Археологические работы на территории Тульского кремля
В Тульском кремле завершается создание археологического окна
27 августа 2020. Дорожники, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
Аксенов пообещал трудоустроить всех строителей "Тавриды"
Послание в бутылке
В США нашли послание в бутылке, отправленное 35 лет назад
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Рапота опроверг сообщения о своей отставке
Учитель в школьном кабинете
Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах
Колонна грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
Путин: в Крыму построят еще 200 километров дорог
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Почти 900 школ Нижегородской области готовы к новому учебному году
Президент РФ В. Путин открыл движение по трассе Таврида в Крыму
"Твердая пятерка". Дитрих похвалил качество новой трассы "Таврида"
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
"Люди будут вам благодарны". Путин рассказал о поездке по "Тавриде"
Круглый детский сад построят в подмосковном Подольске
Круглый детский сад построят в подмосковном Подольске
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19
Свекла
Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны Балтии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Минобороны США: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния