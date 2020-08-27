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Нижегородская область
https://ria.ru/20200827/zhile-1576395803.html
Нижегородские семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:52
2020-08-27T17:52
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.Региональный закон о мерах соцподдержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка был принят 2 апреля 2020 года. Теперь многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он дает право получения единовременной выплаты из областного бюджета для улучшения жилищных условий."В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> более 26,6 тысячи многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Прием заявлений от многодетных семей на предоставление сертификата начался с 13 июля, и сегодня первые 30 семей смогут воспользоваться этим правом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Нижегородцы смогут потратить 470 тысяч рублей целевым образом: оплатить достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, либо погасить действующую ипотеку. Такая мера поддержки предоставляется многодетной семье один раз.Губернатор подчеркнул, что по мере формирования очереди заявителей региональное министерство имущественных и земельных отношений продолжит вручение сертификатов."Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат многодетные семьи могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>", – добавил Никитин.
https://ria.ru/20200827/kulibin-1576393180.html
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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество

Нижегородские семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий

17:52 27.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональный закон о мерах соцподдержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка был принят 2 апреля 2020 года. Теперь многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он дает право получения единовременной выплаты из областного бюджета для улучшения жилищных условий.
Нижегородской области более 26,6 тысячи многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Прием заявлений от многодетных семей на предоставление сертификата начался с 13 июля, и сегодня первые 30 семей смогут воспользоваться этим правом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородцы смогут потратить 470 тысяч рублей целевым образом: оплатить достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, либо погасить действующую ипотеку. Такая мера поддержки предоставляется многодетной семье один раз.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Губернатор подчеркнул, что по мере формирования очереди заявителей региональное министерство имущественных и земельных отношений продолжит вручение сертификатов.
"Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат многодетные семьи могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", – добавил Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
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