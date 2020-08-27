Нижегородские семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональный закон о мерах соцподдержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка был принят 2 апреля 2020 года. Теперь многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он дает право получения единовременной выплаты из областного бюджета для улучшения жилищных условий.
"В Нижегородской области более 26,6 тысячи многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Прием заявлений от многодетных семей на предоставление сертификата начался с 13 июля, и сегодня первые 30 семей смогут воспользоваться этим правом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородцы смогут потратить 470 тысяч рублей целевым образом: оплатить достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, либо погасить действующую ипотеку. Такая мера поддержки предоставляется многодетной семье один раз.
Губернатор подчеркнул, что по мере формирования очереди заявителей региональное министерство имущественных и земельных отношений продолжит вручение сертификатов.
"Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат многодетные семьи могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", – добавил Никитин.