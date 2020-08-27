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В Свердловской области устранили задымление на шахте
Задымление на шахте "Южная" в Свердловской области устранено, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:24
2020-08-27T09:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Задымление на шахте "Южная" в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> устранено, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает региональная прокуратура.Ранее сообщалось, что задымление произошло на отметке минус 480 метров в шахте "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината (ГОК) в <a href="http://ria.ru/location_Kushva/" target="_blank" data-auto="true">Кушве</a>, эвакуированы 175 человек.По факту произошедшего прокуратура Кушвы начала проверку соблюдения законодательства об охране труда, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", входящее в группу компаний НПРО "Урал" - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
https://ria.ru/20200815/1575831129.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В Свердловской области устранили задымление на шахте

08:24 27.08.2020 (обновлено: 09:18 27.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Задымление на шахте "Южная" в Свердловской области устранено, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на отметке минус 480 метров в шахте "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Кушве, эвакуированы 175 человек.
"Предварительной причиной задымления стало короткое замыкание силового кабеля… По состоянию на 10.30 (8.30 мск) задымление устранено, загазованность отсутствует", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего прокуратура Кушвы начала проверку соблюдения законодательства об охране труда, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", входящее в группу компаний НПРО "Урал" - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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