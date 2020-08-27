https://ria.ru/20200827/zadymlenie-1576363808.html

В Свердловской области устранили задымление на шахте

Задымление на шахте "Южная" в Свердловской области устранено, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:24

2020-08-27T08:24

2020-08-27T09:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Задымление на шахте "Южная" в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> устранено, предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает региональная прокуратура.Ранее сообщалось, что задымление произошло на отметке минус 480 метров в шахте "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината (ГОК) в <a href="http://ria.ru/location_Kushva/" target="_blank" data-auto="true">Кушве</a>, эвакуированы 175 человек.По факту произошедшего прокуратура Кушвы начала проверку соблюдения законодательства об охране труда, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", входящее в группу компаний НПРО "Урал" - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.

https://ria.ru/20200815/1575831129.html

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия