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Онлайн-конференция по итогам народного видеоконкурса "Я горжусь"
3 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам общенациональной акции-конкурса народных видеороликов "Я горжусь".
2020-08-27T13:59
2020-08-27T14:10
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам народного видеоконкурса "Я горжусь"

13:59 27.08.2020 (обновлено: 14:10 27.08.2020)
9
3 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам общенациональной акции-конкурса народных видеороликов "Я горжусь".
Задать вопрос

Участники:
- главный редактор телеканала "История" и автор проекта Алексей ДЕНИСОВ;
- заместитель генерального директора ВГТРК Андрей КОНДРАШОВ;
- главный редактор телеканала "Моя планета" Николай ТАБАШНИКОВ;
- заместитель Генерального директора ВГТРК - Руководитель Регионального Департамента Рифат САБИТОВ;
- продюсеры Сергей КОШЛЯКОВ и Василий ЯКОВЛЕВ.

В день окончания Второй мировой войны телеканал "История" подведет итоги общенациональной акции-конкурса народных видеороликов "Я горжусь". Цель акции – создание общенародной семейной летописи о поколении победителей. Каждый участник получил возможность рассказать о том, почему он гордится своими предками: прадедом, дедом или кем-то из близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это истории подвига, которые хранятся в каждой российской семье. Со дня старта конкурса в феврале 2020 года редакция получила более 400 искренних, трогательных и удивительных видео. В рамках пресс-конференции будут продемонстрированы ролики победителей конкурса.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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