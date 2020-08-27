https://ria.ru/20200827/voyna-1576379465.html

Онлайн-конференция по итогам народного видеоконкурса "Я горжусь"

3 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам общенациональной акции-конкурса народных видеороликов "Я горжусь".

2020-08-27T13:59

2020-08-27T13:59

2020-08-27T14:10

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=Yl2V9DT_vNx7yhx6rne5dQfGIcVSdGFzM1xJlHKpYxPu1wKGd0rYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200903%2f952878075.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- главный редактор телеканала "История" и автор проекта Алексей ДЕНИСОВ;<br>- заместитель генерального директора ВГТРК Андрей КОНДРАШОВ; <br>- главный редактор телеканала "Моя планета" Николай ТАБАШНИКОВ;<br>- заместитель Генерального директора ВГТРК - Руководитель Регионального Департамента Рифат САБИТОВ;<br>- продюсеры Сергей КОШЛЯКОВ и Василий ЯКОВЛЕВ.<br><br>В день окончания Второй мировой войны телеканал "История" подведет итоги общенациональной акции-конкурса народных видеороликов "Я горжусь". Цель акции – создание общенародной семейной летописи о поколении победителей. Каждый участник получил возможность рассказать о том, почему он гордится своими предками: прадедом, дедом или кем-то из близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это истории подвига, которые хранятся в каждой российской семье. Со дня старта конкурса в феврале 2020 года редакция получила более 400 искренних, трогательных и удивительных видео. В рамках пресс-конференции будут продемонстрированы ролики победителей конкурса.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы