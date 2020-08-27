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"Крайне рискованный шаг". Захарова оценила планы США по размещению РСМД
Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:15
2020-08-27T16:15
выход сша из договора о рсмд
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она напомнила о заявлении госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> о возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания российской агрессии"."Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков на территории России повлечет за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны. Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами", - подчеркнула она.Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
https://ria.ru/20200818/1575893480.html
https://ria.ru/20200802/1575210604.html
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выход сша из договора о рсмд, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

"Крайне рискованный шаг". Захарова оценила планы США по размещению РСМД

16:15 27.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила о заявлении госсекретаря США Майка Помпео о возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания российской агрессии".
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"Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков на территории России повлечет за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны. Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами", - подчеркнула она.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.
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Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
3532014
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Выход США из договора о РСМДМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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