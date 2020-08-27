https://ria.ru/20200827/vooruzheniya-1576388716.html

"Крайне рискованный шаг". Захарова оценила планы США по размещению РСМД

Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:15

2020-08-27T16:15

2020-08-27T16:15

выход сша из договора о рсмд

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_0:0:2926:1646_1400x0_80_0_0_2f3d524144b8b237eaf976b1d6983c4f.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она напомнила о заявлении госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> о возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания российской агрессии"."Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков на территории России повлечет за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны. Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами", - подчеркнула она.Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.

https://ria.ru/20200818/1575893480.html

https://ria.ru/20200802/1575210604.html

3

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире