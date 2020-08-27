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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385746.html
В России еще три вакцины от коронавируса находятся на стадии регистрации
В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:28
2020-08-27T16:47
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что это отечественные и зарубежные разработки, но производство будет в России.В стране уже зарегистрирован препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>), который вместе с партнерами вложил четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".По информации из государственного реестра лекарственных средств, это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II. Как сообщили в Минздраве, это позволяет сформировать длительный иммунитет.Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", появится в сентябре. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
А чья это иностранная разработка у нас будет производиться? Не американцев случайно?
30
И они будут испытываться на белорусах. Уже собираются вакцинировать
26
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России еще три вакцины от коронавируса находятся на стадии регистрации

15:28 27.08.2020 (обновлено: 16:47 27.08.2020)
2609
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он уточнил, что это отечественные и зарубежные разработки, но производство будет в России.
В стране уже зарегистрирован препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с партнерами вложил четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".
По информации из государственного реестра лекарственных средств, это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II. Как сообщили в Минздраве, это позволяет сформировать длительный иммунитет.
Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", появится в сентябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
873720011
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А чья это иностранная разработка у нас будет производиться? Не американцев случайно?
27 августа, 17:58
ОЛОлег Ливанов
600004
И они будут испытываться на белорусах. Уже собираются вакцинировать
27 августа, 16:05
АААндрей Андрей
500007
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