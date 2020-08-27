https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385746.html

В России еще три вакцины от коронавируса находятся на стадии регистрации

В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:28

2020-08-27T15:28

2020-08-27T16:47

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что это отечественные и зарубежные разработки, но производство будет в России.В стране уже зарегистрирован препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>), который вместе с партнерами вложил четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".По информации из государственного реестра лекарственных средств, это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II. Как сообщили в Минздраве, это позволяет сформировать длительный иммунитет.Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", появится в сентябре. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Олег Ливанов А чья это иностранная разработка у нас будет производиться? Не американцев случайно? 30

Андрей Андрей И они будут испытываться на белорусах. Уже собираются вакцинировать 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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