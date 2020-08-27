https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576383928.html
Опрос показал отношение россиян к отечественной вакцине от COVID-19
Большинство россиян (62%) предпочитают отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, и 46% считают массовую вакцинацию необходимой, следует из данных опроса РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:57
2020-08-27T14:57
2020-08-27T14:57
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Большинство россиян (62%) предпочитают отечественную вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, и 46% считают массовую вакцинацию необходимой, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank">Фонда общественного мнения</a>, опубликованного на сайте к-ФОМ.ФОМ провел два специальных опроса – с обычными гражданами и медиками – по поводу скорого начала производства российской вакцины от коронавируса. В опросе медиков приняли участие 978 респондентов, среди обычных граждан опрошено 1094 человека старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, поясняется на сайте."В гипотетической пока ситуации выбора между отечественной и импортной вакциной от коронавируса (при равной цене) подавляющее большинство, 62%, отдают предпочтение российской, 12% – иностранной", - говорится в сообщении.Среди медиков в пользу отечественной вакцины высказались 59%, 19% заявили, что предпочли бы импортную, отмечается в материале.Более половины опрошенных среди населения (53%) считают, что отечественная вакцина может остановить эпидемию коронавируса в России, подчеркивается на сайте."С идей о необходимости массовой вакцинации участники опросов соглашаются менее охотно. Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной – 33%",- следует из данных опроса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380504.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_155:0:1080:694_1400x0_80_0_0_c5569406432f561d68e338a453e9f3e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Большинство россиян (62%) предпочитают отечественную вакцину от коронавирусной инфекции
, и 46% считают массовую вакцинацию необходимой, следует из данных опроса Фонда общественного мнения
, опубликованного на сайте к-ФОМ.
ФОМ провел два специальных опроса – с обычными гражданами и медиками – по поводу скорого начала производства российской вакцины от коронавируса. В опросе медиков приняли участие 978 респондентов, среди обычных граждан опрошено 1094 человека старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, поясняется на сайте.
"В гипотетической пока ситуации выбора между отечественной и импортной вакциной от коронавируса (при равной цене) подавляющее большинство, 62%, отдают предпочтение российской, 12% – иностранной", - говорится в сообщении.
Среди медиков в пользу отечественной вакцины высказались 59%, 19% заявили, что предпочли бы импортную, отмечается в материале.
Более половины опрошенных среди населения (53%) считают, что отечественная вакцина может остановить эпидемию коронавируса в России, подчеркивается на сайте.
"С идей о необходимости массовой вакцинации участники опросов соглашаются менее охотно. Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной – 33%",- следует из данных опроса.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.