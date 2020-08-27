https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576383928.html

Опрос показал отношение россиян к отечественной вакцине от COVID-19

Большинство россиян (62%) предпочитают отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, и 46% считают массовую вакцинацию необходимой, следует из данных опроса РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:57

2020-08-27T14:57

2020-08-27T14:57

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

фонд "общественное мнение"

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Большинство россиян (62%) предпочитают отечественную вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, и 46% считают массовую вакцинацию необходимой, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank">Фонда общественного мнения</a>, опубликованного на сайте к-ФОМ.ФОМ провел два специальных опроса – с обычными гражданами и медиками – по поводу скорого начала производства российской вакцины от коронавируса. В опросе медиков приняли участие 978 респондентов, среди обычных граждан опрошено 1094 человека старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, поясняется на сайте."В гипотетической пока ситуации выбора между отечественной и импортной вакциной от коронавируса (при равной цене) подавляющее большинство, 62%, отдают предпочтение российской, 12% – иностранной", - говорится в сообщении.Среди медиков в пользу отечественной вакцины высказались 59%, 19% заявили, что предпочли бы импортную, отмечается в материале.Более половины опрошенных среди населения (53%) считают, что отечественная вакцина может остановить эпидемию коронавируса в России, подчеркивается на сайте."С идей о необходимости массовой вакцинации участники опросов соглашаются менее охотно. Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной – 33%",- следует из данных опроса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380504.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество