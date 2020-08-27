https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380639.html
Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре
Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:11
2020-08-27T14:11
2020-08-27T19:52
интервью владимира путина сергею брилеву
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, предложен и исследован, зарегистрирован институтом Гамалеи. Второй препарат, как мне докладывали, будет готов в сентябре. Над ним работает известный институт, Новосибирский. Я уверен, что специалисты … сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - сказал президент в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса
Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Путин заявил в интервью о появлении второй вакцины от COVID-19 в сентябре. Глава государства предположил, что обе вакцины будут равны по эффективности и составят друг другу конкуренцию.
2020-08-27T14:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество