https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380639.html

Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре

Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:11

2020-08-27T14:11

2020-08-27T19:52

интервью владимира путина сергею брилеву

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576385213_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_eba8b525aad16ed52cb95d66e01b7475.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, предложен и исследован, зарегистрирован институтом Гамалеи. Второй препарат, как мне докладывали, будет готов в сентябре. Над ним работает известный институт, Новосибирский. Я уверен, что специалисты … сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - сказал президент в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Путин заявил в интервью о появлении второй вакцины от COVID-19 в сентябре. Глава государства предположил, что обе вакцины будут равны по эффективности и составят друг другу конкуренцию. 2020-08-27T14:11 true PT0M50S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество