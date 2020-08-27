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https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380504.html
Путин уверен, что вторая российская вакцина от COVID-19 будет надежной
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от коронавируса будет надежной и эффективной. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:09
2020-08-27T14:24
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> будет надежной и эффективной.Он отметил, что вслед за первой вакциной от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться вторая вакцина, которую разрабатывает институт "Вектор" в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>."Уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - сказал Путин в интервью каналу "Россия 24"."Я думаю, что они скорее всего будут конкурировать, потому что по безопасности, и по эффективности они не должны уступать друг другу", - ответил президент РФ на вопрос о том, будут ли препараты конкурировать между собой или дополнять другу друга.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин уверен, что вторая российская вакцина от COVID-19 будет надежной

14:09 27.08.2020 (обновлено: 14:24 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от коронавируса будет надежной и эффективной.
Он отметил, что вслед за первой вакциной от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться вторая вакцина, которую разрабатывает институт "Вектор" в Новосибирске.
"Уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - сказал Путин в интервью каналу "Россия 24".
"Я думаю, что они скорее всего будут конкурировать, потому что по безопасности, и по эффективности они не должны уступать друг другу", - ответил президент РФ на вопрос о том, будут ли препараты конкурировать между собой или дополнять другу друга.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
3140106
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Распространение нового коронавирусаИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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