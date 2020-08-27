https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380504.html

Путин уверен, что вторая российская вакцина от COVID-19 будет надежной

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от коронавируса будет надежной и эффективной. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:09

2020-08-27T14:09

2020-08-27T14:24

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576004051_0:49:2822:1636_1400x0_80_0_0_52317f00f115486a32aec2fa0693ef1f.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> будет надежной и эффективной.Он отметил, что вслед за первой вакциной от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться вторая вакцина, которую разрабатывает институт "Вектор" в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>."Уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - сказал Путин в интервью каналу "Россия 24"."Я думаю, что они скорее всего будут конкурировать, потому что по безопасности, и по эффективности они не должны уступать друг другу", - ответил президент РФ на вопрос о том, будут ли препараты конкурировать между собой или дополнять другу друга.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество