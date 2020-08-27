https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380462.html
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил, что его дочь сейчас чувствует себя хорошо после испытания вакцины от коронавируса. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:09
2020-08-27T14:09
2020-08-27T14:25
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что его дочь сейчас чувствует себя хорошо после испытания вакцины от коронавируса.Он добавил, что в первый день после приема вакцины у нее была температура 38,4, а во второй день - "37 с небольшим"."И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально", - отметил президент.Владимир Путин заявил, что его дочь, сделавшая себе прививку от коронавируса, не советовалась с ним по поводу испытания вакцины: она была добровольцем и сама приняла это решение.На уточняющий вопрос о том, была ли она добровольцем, президент ответил утвердительно."Как доброволец, и с учётом её профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576337446.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576304309.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
сообщил, что его дочь сейчас чувствует себя хорошо после испытания вакцины от коронавируса.
"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, дочка моя чувствует себя хорошо", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1".
Он добавил, что в первый день после приема вакцины у нее была температура 38,4, а во второй день - "37 с небольшим".
"И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально", - отметил президент.
Владимир Путин заявил, что его дочь, сделавшая себе прививку от коронавируса, не советовалась с ним по поводу испытания вакцины: она была добровольцем и сама приняла это решение.
"Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1" в ответ на вопрос, советовалась ли его дочь с ним перед тем, как сделать прививку.
На уточняющий вопрос о том, была ли она добровольцем, президент ответил утвердительно.
"Как доброволец, и с учётом её профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф