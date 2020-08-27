https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380462.html

Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что его дочь сейчас чувствует себя хорошо после испытания вакцины от коронавируса. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:09

2020-08-27T14:09

2020-08-27T14:25

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что его дочь сейчас чувствует себя хорошо после испытания вакцины от коронавируса.Он добавил, что в первый день после приема вакцины у нее была температура 38,4, а во второй день - "37 с небольшим"."И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально", - отметил президент.Владимир Путин заявил, что его дочь, сделавшая себе прививку от коронавируса, не советовалась с ним по поводу испытания вакцины: она была добровольцем и сама приняла это решение.На уточняющий вопрос о том, была ли она добровольцем, президент ответил утвердительно."Как доброволец, и с учётом её профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576337446.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576304309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика