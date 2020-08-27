Путин заявил о строгом соответствии законам испытаний вакцины от COVID-19
14:07 27.08.2020 (обновлено: 19:52 27.08.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию с условиями, как у нас говорят. Эти условия - дальнейшие исследования этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российский закон вполне соответствует мировой практике и нормативному регулированию, которое применяется и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания, на животных, на добровольцах", - сказал Путин в интервью каналу "Россия 1".
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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