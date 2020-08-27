https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576376565.html
В Тюменскую область поступили первые 340 тысяч доз вакцины от гриппа
В Тюменскую область посупила первая партия вакцины от гриппа для взрослых - 340 тысяч доз, которые уже начали распределять по медорганизациям, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:28
2020-08-27T13:28
2020-08-27T13:27
тюменская область
здоровье - общество
грипп
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<strong>ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости</strong>. В Тюменскую область посупила первая партия вакцины от <a href="https://ria.ru/tag_gripp" target="_blank">гриппа</a> для взрослых - 340 тысяч доз, которые уже начали распределять по медорганизациям, сообщает региональный департамент здравоохранения.По графику департамента, в районах юга Тюменской области вакцинация начнется в течение 2-3 дней. Прививочную кампанию в области планируется закончить 1 ноября."Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. В первую очередь, по нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования и других. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно, предъявив полис", - отметили в департаменте.
https://ria.ru/20200824/internet-1576247257.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, грипп
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости
. В Тюменскую область посупила первая партия вакцины от гриппа
для взрослых - 340 тысяч доз, которые уже начали распределять по медорганизациям, сообщает региональный департамент здравоохранения.
"На сегодняшний день пришла первая партия вакцины для взрослых – 340 тысяч доз, что составляет 65% от заявленного количества. Также в ближайшее время мы ожидаем первую партию вакцины для детей в количестве чуть более 107 тысяч доз – это 61% от заявленного количества", - говорится в сообщении.
По графику департамента, в районах юга Тюменской области вакцинация начнется в течение 2-3 дней. Прививочную кампанию в области планируется закончить 1 ноября.
"Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. В первую очередь, по нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования и других. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно, предъявив полис", - отметили в департаменте.