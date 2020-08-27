https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576376565.html

В Тюменскую область поступили первые 340 тысяч доз вакцины от гриппа

В Тюменскую область посупила первая партия вакцины от гриппа для взрослых - 340 тысяч доз, которые уже начали распределять по медорганизациям, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:28

2020-08-27T13:28

2020-08-27T13:27

тюменская область

здоровье - общество

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_ab46733b87ece87f9d9d1252bed7b810.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости</strong>. В Тюменскую область посупила первая партия вакцины от <a href="https://ria.ru/tag_gripp" target="_blank">гриппа</a> для взрослых - 340 тысяч доз, которые уже начали распределять по медорганизациям, сообщает региональный департамент здравоохранения.По графику департамента, в районах юга Тюменской области вакцинация начнется в течение 2-3 дней. Прививочную кампанию в области планируется закончить 1 ноября."Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. В первую очередь, по нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования и других. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно, предъявив полис", - отметили в департаменте.

https://ria.ru/20200824/internet-1576247257.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, грипп