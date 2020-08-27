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Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье
Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу... РИА Новости, 27.08.2020
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культура
россия
ляйсан утяшева
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике <a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank">Ляйсан Утяшева</a> призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nRCOeuFj9xc" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Света вокруг света"</a>, что в детстве стала свидетельницей домашнего насилия.По словам гимнастки, ее мать старалась скрыть от девочки происходящее и говорила, что "папа просто заболел". Однако Утяшева заявила, что "все видела и слышала", а также вспомнила, что женщина каждое утро "сидела с мясом из морозилки".Утяшева отметила, что пыталась упросить мать убежать из дома, но та не согласилась."Папа был святым человеком, когда работал учителем истории. Когда он занялся бизнесом, у него не получалось, это его поломало", — подытожила она.Гимнастка припомнила случай, когда ей пришлось самой защищать мать от нападения, ударив собственного отца. Она призналась, что это было тяжело, "как во сне".
https://ria.ru/20200811/1575593960.html
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60
культура, россия, ляйсан утяшева, происшествия

Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье

18:08 27.08.2020 (обновлено: 00:12 28.08.2020)
28361
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу "Света вокруг света", что в детстве стала свидетельницей домашнего насилия.
По словам гимнастки, ее мать старалась скрыть от девочки происходящее и говорила, что "папа просто заболел". Однако Утяшева заявила, что "все видела и слышала", а также вспомнила, что женщина каждое утро "сидела с мясом из морозилки".

"Я все детство прожила в испуге, что вот сейчас придет папа — немножко нетрезвый — и опять начнется", — сказала она.

Утяшева отметила, что пыталась упросить мать убежать из дома, но та не согласилась.
"Папа был святым человеком, когда работал учителем истории. Когда он занялся бизнесом, у него не получалось, это его поломало", — подытожила она.
Гимнастка припомнила случай, когда ей пришлось самой защищать мать от нападения, ударив собственного отца. Она призналась, что это было тяжело, "как во сне".
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ
11 августа, 01:12Культура
Ляйсан Утяшева сообщила о "пополнении" в семье
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КультураРоссияЛяйсан УтяшеваПроисшествия
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