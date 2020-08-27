https://ria.ru/20200827/utyasheva-1576396690.html

Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье

Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:08

2020-08-27T18:08

2020-08-28T00:12

культура

россия

ляйсан утяшева

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике <a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank">Ляйсан Утяшева</a> призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nRCOeuFj9xc" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Света вокруг света"</a>, что в детстве стала свидетельницей домашнего насилия.По словам гимнастки, ее мать старалась скрыть от девочки происходящее и говорила, что "папа просто заболел". Однако Утяшева заявила, что "все видела и слышала", а также вспомнила, что женщина каждое утро "сидела с мясом из морозилки".Утяшева отметила, что пыталась упросить мать убежать из дома, но та не согласилась."Папа был святым человеком, когда работал учителем истории. Когда он занялся бизнесом, у него не получалось, это его поломало", — подытожила она.Гимнастка припомнила случай, когда ей пришлось самой защищать мать от нападения, ударив собственного отца. Она призналась, что это было тяжело, "как во сне".

https://ria.ru/20200811/1575593960.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, ляйсан утяшева, происшествия