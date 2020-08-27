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Туризм
https://ria.ru/20200827/turtsiya-1576386856.html
Названы самые популярные у россиян курорты на Эгейском море в Турции
Спрос на курорты Эгейского побережья Турции (Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы и другие) этим летом довольно высок – даже с учетом ограниченных полетных... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:15
2020-08-27T20:15
туризм
туризм
бодрум
эгейское море
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Спрос на курорты Эгейского побережья Турции (Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы и другие) этим летом довольно высок – даже с учетом ограниченных полетных программ и числа работающих отелей, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52515.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Продажи в основном сосредоточены на Анталье, прежде всего из-за большего количества открывшихся гостиниц. В целом, сейчас у туроператоров на курортах Эгейского побережья Турции доступны для бронирования около 100 работающих отелей: это почти на 50 процентов меньше, чем до пандемии.Этот регион традиционно выбирают любители более "европейского" времяпрепровождения, семьи с детьми, которые едут за спокойным отдыхом (анимация здесь скромная), и молодежь (из-за клубов и тусовок).По данным туроператора, у которого доля продаж путевок туда наиболее высока, на Бодрум приходится около 40 процентов бронирований, немного меньше (39 процентов) — на Даламан и Мармарис, меньшей популярностью (14 процентов) пользуются курорты Гёджек, Олюдениз и Фетхие. Оставшиеся семь — разделяют Кушадасы и Дидим. Схожая картина с небольшими отличиями наблюдается и в других компаниях.Если ранее в этом регионе было много бронирований отелей категории "три звезды", то сейчас большая часть продаж приходится на "четверки" и "пятерки" с системой "все включено".Цены на Эгейское побережье достаточно демократичны в этом году. В "трешку" можно отправиться, заплатив от 20 тысяч рублей (неделя на двоих взрослых с завтраками) или от 33 тысяч рублей ("все включено"). Цены на аналогичные туры в "пятерки" ("ультра все включено") начинаются от 50 тысяч рублей. Но средние цены на 20-25 тысяч выше.
https://ria.ru/20190708/1556271625.html
https://ria.ru/20200826/antalya-1576333463.html
бодрум
эгейское море
анталья (провинция)
турция
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туризм, бодрум, эгейское море, анталья (провинция), новости - туризм, турция

Названы самые популярные у россиян курорты на Эгейском море в Турции

20:15 27.08.2020
1512
© РИА Новости / Мария СеливановаПляж отеля Lujo Bodrum
Пляж отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Спрос на курорты Эгейского побережья Турции (Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы и другие) этим летом довольно высок – даже с учетом ограниченных полетных программ и числа работающих отелей, сообщает АТОР.
Продажи в основном сосредоточены на Анталье, прежде всего из-за большего количества открывшихся гостиниц. В целом, сейчас у туроператоров на курортах Эгейского побережья Турции доступны для бронирования около 100 работающих отелей: это почти на 50 процентов меньше, чем до пандемии.
Этот регион традиционно выбирают любители более "европейского" времяпрепровождения, семьи с детьми, которые едут за спокойным отдыхом (анимация здесь скромная), и молодежь (из-за клубов и тусовок).
По данным туроператора, у которого доля продаж путевок туда наиболее высока, на Бодрум приходится около 40 процентов бронирований, немного меньше (39 процентов) — на Даламан и Мармарис, меньшей популярностью (14 процентов) пользуются курорты Гёджек, Олюдениз и Фетхие. Оставшиеся семь — разделяют Кушадасы и Дидим.
Замок Святого Петра в Бодруме, Турция
8 июля 2019, 08:00Туризм
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Схожая картина с небольшими отличиями наблюдается и в других компаниях.
Если ранее в этом регионе было много бронирований отелей категории "три звезды", то сейчас большая часть продаж приходится на "четверки" и "пятерки" с системой "все включено".
Цены на Эгейское побережье достаточно демократичны в этом году. В "трешку" можно отправиться, заплатив от 20 тысяч рублей (неделя на двоих взрослых с завтраками) или от 33 тысяч рублей ("все включено"). Цены на аналогичные туры в "пятерки" ("ультра все включено") начинаются от 50 тысяч рублей. Но средние цены на 20-25 тысяч выше.
фестиваль
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4101110
ТуризмТуризмБодрумЭгейское мореАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурция
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