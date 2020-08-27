https://ria.ru/20200827/turist-1576361424.html

Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах

Швейцарские спасатели спасли россиянку, которая провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. Об этом сообщает в Facebook горно-спасательная... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T03:32

2020-08-27T03:32

2020-08-27T09:36

туризм

россия

германия

швейцария

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Швейцарские спасатели спасли россиянку, которая провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. Об этом сообщает в <a href="https://www.facebook.com/airzermatt.ch/posts/3168787559824790?__tn__=-R" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> горно-спасательная служба Air Zermatt.Пострадавшая приехала в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a> как туристка, она является гражданкой России, хотя и проживает постоянно в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. В воскресенье, несмотря на предупреждения, она в одиночку отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения.Во время прогулки женщина упала в узкую ледяную расщелину глубиной 10-15 метров. Россиянка провела там два дня, пока ее крики о помощи не услышали случайно оказавшиеся рядом альпинисты, которые вызвали спасателей.Пострадавшая не получила серьезных травм, ей диагностировали только "легкую степень переохлаждения". Спасатели назвали спасение россиянки, которая приехала в Швейцарию одна, "чудом", поскольку в полицию не поступала информация о ее исчезновении.

https://ria.ru/20180219/1514898919.html

ШАГ РОН Вот так и выйди погулять в Швейцарии 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, швейцария