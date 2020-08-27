Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200827/turist-1576361424.html
Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
Швейцарские спасатели спасли россиянку, которая провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. Об этом сообщает в Facebook горно-спасательная... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:32
2020-08-27T09:36
туризм
россия
германия
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576365398_0:279:800:729_1400x0_80_0_0_2dba0a3de4d4266e4513230174b2c146.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Швейцарские спасатели спасли россиянку, которая провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. Об этом сообщает в <a href="https://www.facebook.com/airzermatt.ch/posts/3168787559824790?__tn__=-R" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> горно-спасательная служба Air Zermatt.Пострадавшая приехала в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a> как туристка, она является гражданкой России, хотя и проживает постоянно в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. В воскресенье, несмотря на предупреждения, она в одиночку отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения.Во время прогулки женщина упала в узкую ледяную расщелину глубиной 10-15 метров. Россиянка провела там два дня, пока ее крики о помощи не услышали случайно оказавшиеся рядом альпинисты, которые вызвали спасателей.Пострадавшая не получила серьезных травм, ей диагностировали только "легкую степень переохлаждения". Спасатели назвали спасение россиянки, которая приехала в Швейцарию одна, "чудом", поскольку в полицию не поступала информация о ее исчезновении.
https://ria.ru/20180219/1514898919.html
Вот так и выйди погулять в Швейцарии
13
россия
германия
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576365398_0:196:800:796_1400x0_80_0_0_92670e237d2bd69e6911eebbe6c39e07.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, швейцария

Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах

03:32 27.08.2020 (обновлено: 09:36 27.08.2020)
15515
© Фото : Air Zermatt AGШвейцарские спасатели на месте обнаружения туристки, упавшей в ледяную расщелину
Швейцарские спасатели на месте обнаружения туристки, упавшей в ледяную расщелину
© Фото : Air Zermatt AG
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Швейцарские спасатели спасли россиянку, которая провела двое суток в расщелине на альпийском леднике Гренц. Об этом сообщает в Facebook горно-спасательная служба Air Zermatt.
Пострадавшая приехала в Швейцарию как туристка, она является гражданкой России, хотя и проживает постоянно в Германии. В воскресенье, несмотря на предупреждения, она в одиночку отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения.

Zwei Nächte und zwei Tage in Gletscherspalte überlebt Gestern war ein Einsatz reicher Tag für unsere Rettungscrews....

Опубликовано Air Zermatt AG Среда, 26 августа 2020 г.
Во время прогулки женщина упала в узкую ледяную расщелину глубиной 10-15 метров. Россиянка провела там два дня, пока ее крики о помощи не услышали случайно оказавшиеся рядом альпинисты, которые вызвали спасателей.
Пострадавшая не получила серьезных травм, ей диагностировали только "легкую степень переохлаждения".
Спасатели назвали спасение россиянки, которая приехала в Швейцарию одна, "чудом", поскольку в полицию не поступала информация о ее исчезновении.
Остров Самуй в Таиланде
19 февраля 2018, 10:48Туризм
В Таиланде россиянин упал со скалы, делая селфи
881562781228
ТуризмРоссияГерманияШвейцария
Популярные комментарии
Вот так и выйди погулять в Швейцарии
27 августа, 03:48
ШРШАГ РОН
0130000
Рекомендуем
Девушка в Коломенском парке в Москве
Россиян призвали не ждать осень вовремя
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия ответила на расширение американских санкций
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
"Капризная дама": Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн
Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
Австралийц Брентон Таррант, устроивший стрельбу в мечети новозеландском городе Крайстчерч
Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер назвал преимущества "отсталости" России от Запада
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 30 мая 2017
Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния