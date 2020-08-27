https://ria.ru/20200827/troyka-1576363691.html

Москвичи смогут персонализировать карту "Тройка"

Жители столицы теперь могут персонализировать карту "Тройка", такая возможность появилась благодаря обновленному мобильному приложению "Метро Москвы", говорится РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:18

2020-08-27T08:18

2020-08-27T11:50

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Жители столицы теперь могут персонализировать карту "Тройка", такая возможность появилась благодаря обновленному мобильному приложению "Метро Москвы", говорится на официальном <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">портале</a> мэра и правительства столицы.Отмечается, что на первых этапах тестирования была доработана функция переноса билета. Также будет представлена такая функция личного кабинета, как напоминание о пополнении баланса.Добавляется, что обновленное приложение подготовлено для двух платформ — <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и Android. На платформе iOS станет доступной удаленная продажа всех типов билетов.

https://ria.ru/20200824/metropoliten-1576221177.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575729598.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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