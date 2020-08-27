Москвичи смогут персонализировать карту "Тройка"
08:18 27.08.2020 (обновлено: 11:50 27.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Жители столицы теперь могут персонализировать карту "Тройка", такая возможность появилась благодаря обновленному мобильному приложению "Метро Москвы", говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Пассажиры столичного метро могут сделать свою карту "Тройка" персонализированной. Для этого им нужно зарегистрироваться в личном кабинете обновленного мобильного приложения "Метро Москвы", которое можно протестировать уже сейчас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первых этапах тестирования была доработана функция переноса билета. Также будет представлена такая функция личного кабинета, как напоминание о пополнении баланса.
"Главное, "Тройка" станет персонализированной - каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете. Перед официальным запуском обновления мы предлагаем протестировать его именно вам. Подать заявку на тест смогут все желающие, достаточно заполнить простую форму на сайте, указав свои имя, телефон и операционную систему смартфона", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Добавляется, что обновленное приложение подготовлено для двух платформ — iOS и Android. На платформе iOS станет доступной удаленная продажа всех типов билетов.
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