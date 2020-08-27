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https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576376036.html
Потоп в Третьяковке: появились новые подробности
Днем 26 августа после ливня сильно протекла крыша здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. О том, пострадали ли экспонаты, какие действия предпринял музей, а... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:57
2020-08-27T17:43
выставки
зельфира трегулова
норман фостер
москва
культура
новая третьяковская галерея
музеи
рем колхас
цдх
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<strong>Москва, 27 авг </strong>— <strong>РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Днем 26 августа после ливня сильно протекла крыша здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. О том, пострадали ли экспонаты, какие действия предпринял музей, а также что говорят очевидцы и эксперты — в материале РИА Новости. Девятый валТретьяковка на Крымском Валу стала очередной жертвой московской непогоды: крыша не выдержала напора ливня, затопившего накануне половину столицы.В Сеть попали кадры, на которых видно, что на полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходят временные выставки. Главное, что экспонаты вовремя удалось спасти, в чем РИА Новости уверили в пресс-службе галереи. "Картины оперативно сняли, но серьезно они не пострадали, попало несколько капель", — отметил сотрудник реставрационной мастерской музея. "Нас с Лаврушинского (из старого здания Третьяковки. — Прим. ред) туда не вызывали, их специалисты справились сами, а это значит, что ничего экстраординарного не произошло. Даже если по стенам текла вода (обычно у картин закрывают задник специальным экраном)". Сейчас, по его словам, ждут, чтобы вода постепенно испарилась сама, и восстановился прежний микроклимат. Для полотен крайне губительны резкие смены температур и влажности, и сушильные приборы использовать нельзя. Замдиректора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш подтвердила РИА Новости, что около десяти работ находятся под наблюдением в безопасном пространстве. Сотрудники сработали достаточно быстро. Один из очевидцев происшествия, преподаватель Алена Петрова, подчеркивает, что посетителей пускали по сеансам, поэтому, когда попросили покинуть залы, никакой паники не было: "Смотрители подходили ко всем лично и вежливо объясняли ситуацию". Однако многие гости медлили, потому что не успели досмотреть экспозицию. "Но это был уже аттракцион: на полу образовались ручьи, и ходить было в принципе невозможно", — говорит она. Другая посетительница, Ксения Розова, говорит, что в это время на первом этаже охрана уже никого не пускала. В результате посвященная искусству эпохи застоя экспозиция "Ненавсегда. 1968—1985" закроется до 1 сентября: в залах поврежден деревянный паркет, который, кстати, недавно поменяли: ему необходима просушка. Также досталось посвященной столетнему юбилею Республики Татарстан выставке "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского", которая успела проработать всего неделю. Простой уборкой и стабилизацией микроклимата, который нарушен из-за потопа, здесь не обойтись, иначе могут появиться плесень и грибок.Как здание на Крымском Валу чуть не стало апельсиномВыставка "Шедевры из Казани" заняла зал постоянной экспозиции искусства авангарда, который как раз только отремонтировали, воспользовавшись перерывом на карантин. По словам представителей музея, инцидент случился из-за прорыва изношенной ливневой канализации, экстренное восстановление которой <a href="https://realty.ria.ru/20200827/tretyakovka-1576371546.html" target="_blank">планируют </a>закончить уже к вечеру 27 августа. Аввакумов указывает, что об уязвимости крыши еще в 2008 году говорил бывший директор Третьяковской галереи Валентин Родионов, выступая за строительство на месте нынешнего скромного серого здания 15-этажной высотки по проекту Нормана Фостера — яркого сооружения в виде разрезанного апельсина.Тогда творение Юрия Шевердяева и Николая Сукояна, в котором одни видят отсылки к Дворцу дожей в Венеции, а другие — к вилле Савой Ле Корбюзье, отстояли. Во многом благодаря дочери архитектора Веронике Сукоян, которая <a href="https://ria.ru/20090220/162723041.html" target="_blank">потребовала</a> признать здание историческим памятником, хотя на тот момент оно еще не перешагнуло требуемый сорокалетний рубеж. Биография у него действительно интересная: один из советских долгостроев, которые задумали еще в 50-х на месте, где проходила Всероссийская сельскохозяйственная выставка, возводили больше десяти лет, с 1965-го по 1979-й. Делили его между собой Третьяковская галерея и ЦДХ. Фактически с момента сдачи, почти за полвека, в нем не было ни одного полноценного капитального ремонта. Долгожданный ремонтРуководству Третьяковской галереи уже поручили предоставить оценку причиненного ущерба: пока, сообщили в Министерстве культуры Росии, цифры ожидаются. Экспонаты были застрахованы компанией "Ингосстрах": там указывают, что "повреждения водой", как и пожары, классифицируются как классические риски, а значит, включены в покрытие. Другие подробности, заявила РИА Новости пресс-секретарь компании Людмила Мегаворян, раскрывать пока не могут.После сообщения о вчерашнем инциденте в соцсетях активно обсуждают недостатки здания: неудачное расположение на неустойчивой почве в низине на берегу реки, "усталость" советского бетона. Эти проблемы, по идее, сможет <a href="https://realty.ria.ru/20200515/1571506691.html" target="_blank">решить</a> будущая тотальная реконструкция под руководством знаменитого нидерландского архитектора Рема Колхаса, который "перезагрузил" бывший ресторан в парке Горького, превратив его в музей современного искусства "Гараж". Переждать глобальную перестройку институция собирается в Коммунарке: в 2023 году Новая Третьяковка должна временно переехать в грандиозное фондохранилище, которое приютит 27 собраний, включая, например, Исторический музей и Музей Великой Отечественной войны. Так что вчерашнее происшествие стало знаком: бывшее здание ЦДХ действительно очень ждет капитального ремонта, откладывать который больше нельзя. Весь день 27 августа свободный вход для всех желающих открыт на две другие выставки: "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и докарантинную "Русскую сказку". В кассах музея заверили, что посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный день.
https://ria.ru/20200707/1573979927.html
https://realty.ria.ru/20200515/1571506691.html
https://ria.ru/20200222/1565079055.html
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Кадры с потоками воды в Третьяковской галерее
В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу
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выставки, зельфира трегулова, норман фостер, москва, новая третьяковская галерея, музеи, рем колхас, цдх, гараж, ингосстрах, венеция

Потоп в Третьяковке: появились новые подробности

15:57 27.08.2020 (обновлено: 17:43 27.08.2020)
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Кадр видео с потоками воды в Третьяковской галерее
Кадр видео с потоками воды в Третьяковской галерее
Москва, 27 авг РИА Новости, Ольга Распопова. Днем 26 августа после ливня сильно протекла крыша здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. О том, пострадали ли экспонаты, какие действия предпринял музей, а также что говорят очевидцы и эксперты — в материале РИА Новости.

Девятый вал

Третьяковка на Крымском Валу стала очередной жертвой московской непогоды: крыша не выдержала напора ливня, затопившего накануне половину столицы.
В Сеть попали кадры, на которых видно, что на полу образовались огромные лужи: подтопило четвертый этаж, где проходят временные выставки. Главное, что экспонаты вовремя удалось спасти, в чем РИА Новости уверили в пресс-службе галереи.
"Картины оперативно сняли, но серьезно они не пострадали, попало несколько капель", — отметил сотрудник реставрационной мастерской музея. "Нас с Лаврушинского (из старого здания Третьяковки. — Прим. ред) туда не вызывали, их специалисты справились сами, а это значит, что ничего экстраординарного не произошло. Даже если по стенам текла вода (обычно у картин закрывают задник специальным экраном)".
Сейчас, по его словам, ждут, чтобы вода постепенно испарилась сама, и восстановился прежний микроклимат. Для полотен крайне губительны резкие смены температур и влажности, и сушильные приборы использовать нельзя.
Замдиректора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш подтвердила РИА Новости, что около десяти работ находятся под наблюдением в безопасном пространстве.
Сотрудники сработали достаточно быстро. Один из очевидцев происшествия, преподаватель Алена Петрова, подчеркивает, что посетителей пускали по сеансам, поэтому, когда попросили покинуть залы, никакой паники не было: "Смотрители подходили ко всем лично и вежливо объясняли ситуацию".
Однако многие гости медлили, потому что не успели досмотреть экспозицию. "Но это был уже аттракцион: на полу образовались ручьи, и ходить было в принципе невозможно", — говорит она. Другая посетительница, Ксения Розова, говорит, что в это время на первом этаже охрана уже никого не пускала.
В результате посвященная искусству эпохи застоя экспозиция "Ненавсегда. 1968—1985" закроется до 1 сентября: в залах поврежден деревянный паркет, который, кстати, недавно поменяли: ему необходима просушка. Также досталось посвященной столетнему юбилею Республики Татарстан выставке "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского", которая успела проработать всего неделю. Простой уборкой и стабилизацией микроклимата, который нарушен из-за потопа, здесь не обойтись, иначе могут появиться плесень и грибок.
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее
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Третьяковка вышла из карантина! Новая выставка — "НЕНАВСЕГДА"

Как здание на Крымском Валу чуть не стало апельсином

Выставка "Шедевры из Казани" заняла зал постоянной экспозиции искусства авангарда, который как раз только отремонтировали, воспользовавшись перерывом на карантин.

"Кровля — вообще хроническая проблема Новой Третьяковки. <…> Вероятно, до каких-то участков еще не дошла очередь", — считает архитектор Юрий Аввакумов.

По словам представителей музея, инцидент случился из-за прорыва изношенной ливневой канализации, экстренное восстановление которой планируют закончить уже к вечеру 27 августа.
Аввакумов указывает, что об уязвимости крыши еще в 2008 году говорил бывший директор Третьяковской галереи Валентин Родионов, выступая за строительство на месте нынешнего скромного серого здания 15-этажной высотки по проекту Нормана Фостера — яркого сооружения в виде разрезанного апельсина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вид на Центральный дом художника на Крымском Валу в Москве

44-й Российский антикварный салон в Центральном доме художника
1 из 2

Вид на Центральный дом художника на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вход в Центральный дом художника на Крымском Валу в Москве

44-й Российский антикварный салон в Центральном доме художника
2 из 2

Вход в Центральный дом художника на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Вид на Центральный дом художника на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Вход в Центральный дом художника на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Тогда творение Юрия Шевердяева и Николая Сукояна, в котором одни видят отсылки к Дворцу дожей в Венеции, а другие — к вилле Савой Ле Корбюзье, отстояли. Во многом благодаря дочери архитектора Веронике Сукоян, которая потребовала признать здание историческим памятником, хотя на тот момент оно еще не перешагнуло требуемый сорокалетний рубеж.
Биография у него действительно интересная: один из советских долгостроев, которые задумали еще в 50-х на месте, где проходила Всероссийская сельскохозяйственная выставка, возводили больше десяти лет, с 1965-го по 1979-й. Делили его между собой Третьяковская галерея и ЦДХ. Фактически с момента сдачи, почти за полвека, в нем не было ни одного полноценного капитального ремонта.

Долгожданный ремонт

Руководству Третьяковской галереи уже поручили предоставить оценку причиненного ущерба: пока, сообщили в Министерстве культуры Росии, цифры ожидаются. Экспонаты были застрахованы компанией "Ингосстрах": там указывают, что "повреждения водой", как и пожары, классифицируются как классические риски, а значит, включены в покрытие. Другие подробности, заявила РИА Новости пресс-секретарь компании Людмила Мегаворян, раскрывать пока не могут.
После сообщения о вчерашнем инциденте в соцсетях активно обсуждают недостатки здания: неудачное расположение на неустойчивой почве в низине на берегу реки, "усталость" советского бетона. Эти проблемы, по идее, сможет решить будущая тотальная реконструкция под руководством знаменитого нидерландского архитектора Рема Колхаса, который "перезагрузил" бывший ресторан в парке Горького, превратив его в музей современного искусства "Гараж".
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Переждать глобальную перестройку институция собирается в Коммунарке: в 2023 году Новая Третьяковка должна временно переехать в грандиозное фондохранилище, которое приютит 27 собраний, включая, например, Исторический музей и Музей Великой Отечественной войны. Так что вчерашнее происшествие стало знаком: бывшее здание ЦДХ действительно очень ждет капитального ремонта, откладывать который больше нельзя.
Весь день 27 августа свободный вход для всех желающих открыт на две другие выставки: "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и докарантинную "Русскую сказку". В кассах музея заверили, что посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный день.
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КультураВыставкиЗельфира ТрегуловаНорман ФостерМоскваНовая Третьяковская галереяМузеиРем КолхасЦДХГаражИнгосстрахВенеция
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