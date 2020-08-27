https://ria.ru/20200827/torgovlya-1576368883.html

Бизнес захотел запретить возврат купленных в интернете товаров

Россиянам могут запретить сдавать обратно некоторые категории купленных через интернет товаров, сообщили "Известия". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:57

2020-08-27T10:57

2020-08-27T12:45

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Россиянам могут запретить сдавать обратно некоторые категории купленных через интернет товаров, сообщили <a href="https://iz.ru/1052978/evgeniia-pertceva/vozvratnye-deistviia-biznes-khochet-zapretit-sdavat-tovary-iz-interneta" target="_blank">"Известия"</a>.Торговые онлайн-площадки попросили <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> уравнять правила продажи продукции в интернете с нормами, актуальными для обычных магазинов, тем самым запретив возвращать купленные в сети товары в семидневный срок. Речь идет о нижнем белье, парфюмерии, косметике, смартфонах и бытовой технике, в которых не обнаружено брака.С 1 января 2021 года утратят силу "Правила продажи товаров дистанционным способом". Минпромторг готовит новый нормативный акт, регулирующий отношения между покупателем и продавцом в интернете, говорится в статье. Однако в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a> сообщили "Известиям", что проект нормативного акта они официально не получали. Пресс-служба Минпромторга заявила, что от бизнеса не поступали обращения по этому вопросу, а в Ассоциации компаний интернет-торговли отказались от комментариев.

https://ria.ru/20200511/1571261383.html

Олег Ливанов Давно пора возврат запретить. 54

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество