https://ria.ru/20200827/tavrida-1576364021.html
Путин принимает участие в церемонии открытия трассы Таврида
Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:27
2020-08-27T15:27
2020-08-27T15:27
таврида (трасса)
владимир путин
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Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин принимает участие в открытии трассы "Таврида"
LIVE: Путин принимает участие в открытии трассы "Таврида"
2020-08-27T15:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, таврида (трасса), владимир путин
Путин принимает участие в церемонии открытия трассы Таврида
Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму.
2020-08-27T15:27
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