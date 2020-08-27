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Путин принимает участие в церемонии открытия трассы Таврида
Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:27
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таврида (трасса)
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Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Путин принимает участие в открытии трассы "Таврида"
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видео, таврида (трасса), владимир путин
Путин принимает участие в церемонии открытия трассы Таврида
Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму.
2020-08-27T15:27
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Путин принимает участие в церемонии открытия трассы Таврида

15:27 27.08.2020
2615
Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму.
6210008
Обсудить 3
Таврида (трасса)Владимир Путин
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