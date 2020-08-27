https://ria.ru/20200827/tavrida-1576364021.html

Путин принимает участие в церемонии открытия трассы Таврида

Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:27

2020-08-27T15:27

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таврида (трасса)

владимир путин

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Президент России Владимир Путин на торжественном открытии четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь в Крыму.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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