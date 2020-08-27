https://ria.ru/20200827/svyatitel-1576403113.html

День памяти святителя Тихона прошел в Липецкой области

Торжества, посвящённые Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца прошли в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T21:20

2020-08-27T21:20

2020-08-27T21:20

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

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<strong>ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. </strong>Торжества, посвящённые Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца прошли в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>. По его словам, в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому состоялась божественная литургия, перед ковчегом с мощами святителя был совершён праздничный молебен.Артамонов отметил, что почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель приехали верующие из многих российских регионов. Последние годы своей жизни чудотворец провёл в Рождество-Богородицком монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами. "Поздравляю всех с эти прекрасным днём, днём памяти святителя Тихона Задонского. Для всех нас это пример служения обществу, служения Богу. Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идёт дорогой духовного возрождения и совершенствования. То, о чём он писал книги – скромность и прощение – во все времена имеют огромное значение", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200824/ovoschi-1576242875.html

https://ria.ru/20200820/1576025540.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, общество