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Липецкая область
https://ria.ru/20200827/svyatitel-1576403113.html
День памяти святителя Тихона прошел в Липецкой области
Торжества, посвящённые Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца прошли в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:20
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липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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<strong>ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. </strong>Торжества, посвящённые Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца прошли в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>. По его словам, в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому состоялась божественная литургия, перед ковчегом с мощами святителя был совершён праздничный молебен.Артамонов отметил, что почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель приехали верующие из многих российских регионов. Последние годы своей жизни чудотворец провёл в Рождество-Богородицком монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами. "Поздравляю всех с эти прекрасным днём, днём памяти святителя Тихона Задонского. Для всех нас это пример служения обществу, служения Богу. Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идёт дорогой духовного возрождения и совершенствования. То, о чём он писал книги – скромность и прощение – во все времена имеют огромное значение", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200824/ovoschi-1576242875.html
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игорь артамонов, липецкая область, общество

День памяти святителя Тихона прошел в Липецкой области

21:20 27.08.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Торжества, посвящённые Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца прошли в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому состоялась божественная литургия, перед ковчегом с мощами святителя был совершён праздничный молебен.
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Артамонов отметил, что почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель приехали верующие из многих российских регионов. Последние годы своей жизни чудотворец провёл в Рождество-Богородицком монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами.
"Поздравляю всех с эти прекрасным днём, днём памяти святителя Тихона Задонского. Для всех нас это пример служения обществу, служения Богу. Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идёт дорогой духовного возрождения и совершенствования. То, о чём он писал книги – скромность и прощение – во все времена имеют огромное значение", – сказал Артамонов.
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