https://ria.ru/20200827/styuardessa-1576300046.html
Стюардессы предупредили об опасности откинутых спинок кресел в полете
Бортпроводники рассказали о проблеме безопасности пассажиров, которые сидят за откинутыми спинками кресел в самолете, сообщает Express. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:27
2020-08-27T13:27
2020-08-27T13:27
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Бортпроводники рассказали о проблеме безопасности пассажиров, которые сидят за откинутыми спинками кресел в самолете, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1326537/flight-secrets-cabin-crew-reveal-safety-issue-behind-passengers-reclining-plane-seats" target="_blank">сообщает</a> Express.Путешественников нередко раздражает правило, что необходимо держать спинки вертикально во время взлета и посадки. Но это облегчает эвакуацию из самолета в случае чрезвычайной ситуации. Многие эксперты советуют держать их вертикально на протяжении всего полета и просить подушки и одеяла, чтобы было удобнее. Это объясняется турбулентностью, которая может привести к травмам пассажира, сидящего за откинутой спинкой.Кроме того, это ограничивает пространство для ног других путешественников, а также их возможность посмотреть телевизор.Стюардесса на одном из форумов подчеркнула, что откидывающий спинку относится невнимательно к другим пассажирам."Пространство для ног в самолетах значительно ограничено, и никто не хочет мириться с тем, что чье-то сиденье полностью откинуто ему в лицо на протяжении всего полета", — написала она."Просто возьмите дорожную подушку или одеяло, чтобы положить их за голову или займите место у окна", — советует бортпроводник.Обсуждая эту тему, путешественники даже предложили убрать эту функцию у всех кресел. "Я никогда не откидываюсь назад. Это крайне невежливо, и мне все равно — долгий полет или нет", — написал пассажир.
https://ria.ru/20200825/styuardessa-1576266777.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Бортпроводники рассказали о проблеме безопасности пассажиров, которые сидят за откинутыми спинками кресел в самолете, сообщает
Express.
Путешественников нередко раздражает правило, что необходимо держать спинки вертикально во время взлета и посадки. Но это облегчает эвакуацию из самолета в случае чрезвычайной ситуации.
Многие эксперты советуют держать их вертикально на протяжении всего полета и просить подушки и одеяла, чтобы было удобнее. Это объясняется турбулентностью, которая может привести к травмам пассажира, сидящего за откинутой спинкой.
Кроме того, это ограничивает пространство для ног других путешественников, а также их возможность посмотреть телевизор.
Стюардесса на одном из форумов подчеркнула, что откидывающий спинку относится невнимательно к другим пассажирам.
"Пространство для ног в самолетах значительно ограничено, и никто не хочет мириться с тем, что чье-то сиденье полностью откинуто ему в лицо на протяжении всего полета", — написала она.
"Просто возьмите дорожную подушку или одеяло, чтобы положить их за голову или займите место у окна", — советует бортпроводник.
Обсуждая эту тему, путешественники даже предложили убрать эту функцию у всех кресел. "Я никогда не откидываюсь назад. Это крайне невежливо, и мне все равно — долгий полет или нет", — написал пассажир.