https://ria.ru/20200827/stroitelstvo-1576362160.html

РЖД изучают возможность строительства железной дороги до Магадана

РЖД рассматривают возможность строительства до 2035 года железной дороги до Магадана, это поспособствует освоению территории с огромными залежами полезных... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T05:17

2020-08-27T05:17

2020-08-27T07:10

россия

олег белозеров

ржд

москва

магадан

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> РЖД рассматривают возможность строительства до 2035 года железной дороги до <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадана</a>, это поспособствует освоению территории с огромными залежами полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a>.Железная дорога в настоящее время доходит до станции Нижний Бестях в Якутии.Возможную стоимость железнодорожной ветки до Магадана Белозеров не назвал, отметив, что это требует подсчетов."Как раз сейчас, работая над ДПР до 2030 года, все эти цифры для себя выверяем. Хотим, чтобы документ был серьезный, и планируем дополнительно провести исследования по общим техническим решениям. И это не просто "мы хотим что-то построить", мы идем от потребностей грузоотправителей и планов развития территорий с месторождениями. Грузоотправители анонсируют: здесь у нас кластер, который мы готовы были бы развить. Государство говорит: здесь готовы к лицензионным торгам, там большой объем разведывательных месторождений, сюда можно было бы войти. Только в таком случае мы будем реализовывать проект", - пояснил глава РЖД.

https://ria.ru/20200805/1575401364.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег белозеров, ржд, москва, магадан