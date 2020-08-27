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В Новосибирской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
Частный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в четверг в поселке Садовый под Новосибирском, пострадали восемь человек, сообщает ГУМЧС по Новосибирской РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T07:47
2020-08-27T09:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Частный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в четверг в поселке Садовый <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank">под Новосибирском</a>, пострадали восемь человек, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, сообщение о столкновении частного микроавтобуса и легкового автомобиля под виадуком на Северном объезде в поселке Садовый Новосибирского района поступило около 09.00 (05.00 мск) 27 августа. В течение десяти минут экстренные службы уже были на месте происшествия.По данным главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, бригады медиков оказали первую помощь на месте аварии и госпитализировали пострадавших в больницу: два человека получили переломы ног, остальные - ушибы различной степени тяжести."Специалисты специализированной пожарно-спасательной части МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв разлитого топлива с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорания. Деблокировка участников дорожного движения не понадобилась", - рассказали в главке.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kalmykiya-dtp-1576313138.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области микроавтобус столкнулся с легковушкой

07:47 27.08.2020 (обновлено: 09:05 27.08.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской областиНа месте ДТП в поселке Садовый Новосибирской области
На месте ДТП в поселке Садовый Новосибирской области
© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской области
На месте ДТП в поселке Садовый Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Частный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в четверг в поселке Садовый под Новосибирском, пострадали восемь человек, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, сообщение о столкновении частного микроавтобуса и легкового автомобиля под виадуком на Северном объезде в поселке Садовый Новосибирского района поступило около 09.00 (05.00 мск) 27 августа. В течение десяти минут экстренные службы уже были на месте происшествия.
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"По оперативной информации, в микроавтобусе находилось девять человек, в легковом автомобиле – один водитель (все взрослые). В результате происшествия предварительно пострадали семь пассажиров микроавтобуса и водитель второго транспортного средства", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, бригады медиков оказали первую помощь на месте аварии и госпитализировали пострадавших в больницу: два человека получили переломы ног, остальные - ушибы различной степени тяжести.
"Специалисты специализированной пожарно-спасательной части МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв разлитого топлива с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорания. Деблокировка участников дорожного движения не понадобилась", - рассказали в главке.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирская областьПроисшествия
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