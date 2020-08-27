https://ria.ru/20200827/stolknovenie-1576363319.html

В Новосибирской области микроавтобус столкнулся с легковушкой

Частный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в четверг в поселке Садовый под Новосибирском, пострадали восемь человек, сообщает ГУМЧС по Новосибирской РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T07:47

2020-08-27T07:47

2020-08-27T09:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Частный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в четверг в поселке Садовый <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank">под Новосибирском</a>, пострадали восемь человек, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, сообщение о столкновении частного микроавтобуса и легкового автомобиля под виадуком на Северном объезде в поселке Садовый Новосибирского района поступило около 09.00 (05.00 мск) 27 августа. В течение десяти минут экстренные службы уже были на месте происшествия.По данным главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, бригады медиков оказали первую помощь на месте аварии и госпитализировали пострадавших в больницу: два человека получили переломы ног, остальные - ушибы различной степени тяжести."Специалисты специализированной пожарно-спасательной части МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв разлитого топлива с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорания. Деблокировка участников дорожного движения не понадобилась", - рассказали в главке.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kalmykiya-dtp-1576313138.html

https://ria.ru/20200826/dtp-1576312560.html

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия