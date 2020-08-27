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ВТБ назвал самые популярные IT-направления стажировки в банке
Самыми популярными среди ИТ-специалистов направлениями стажировки в банке ВТБ по программе "IT Юниор" стали разработка Java, Java Script и SQL ,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:53
2020-08-27T13:53
втб
технологии
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Самыми популярными среди ИТ-специалистов направлениями стажировки в банке <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> по программе "IT Юниор" стали разработка Java, Java Script и SQL , администрирование баз данных и ПО, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем, сообщает пресс-служба банка.Банк накануне завершил отбор кандидатов для участия в оплачиваемой полугодовой стажировке. Было подано более 2300 заявок, из них отобрано 75. Участие в отборе на стажировку принимали выпускники бакалавриата и специалитета, студенты и выпускники магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 годов. Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, по итогам прошлогодней программы более 60% стажеров продолжили работать в штате ВТБ. Стажировка начнется 4 сентября, занятость молодых специалистов составит 30-40 часов в неделю. Прошедшие отбор кандидаты будут работать, в том числе, в направлениях организации и управления IT, поддержки прикладных систем и сервисов, IT-архитектуры, развития инфраструктуры, технологического развития корпоративного бизнеса, общебанковских систем, систем поддержки бизнеса.
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втб, технологии

ВТБ назвал самые популярные IT-направления стажировки в банке

13:53 27.08.2020
84
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самыми популярными среди ИТ-специалистов направлениями стажировки в банке ВТБ по программе "IT Юниор" стали разработка Java, Java Script и SQL , администрирование баз данных и ПО, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем, сообщает пресс-служба банка.
Банк накануне завершил отбор кандидатов для участия в оплачиваемой полугодовой стажировке. Было подано более 2300 заявок, из них отобрано 75. Участие в отборе на стажировку принимали выпускники бакалавриата и специалитета, студенты и выпускники магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 годов.
Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, по итогам прошлогодней программы более 60% стажеров продолжили работать в штате ВТБ.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в этом году, отбор на стажировку был проведен в запланированные сроки, все его этапы прошли полностью в дистанционном формате. Стажировка проводится уже во второй раз, и хотелось бы отметить, что в этом году интерес кандидатов только возрос. Конкурс в среднем составил более 30 человек на место, а самую серьезную конкуренцию среди претендентов мы видели на направлении DevOps — более 50 человек на место", — привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента по работе с персоналом — старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.
Глава департамента развития IT-архитектуры банка ВТБ Илья Старостин
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Глава IT-архитектуры ВТБ рассказал о цифровой трансформации банка
Стажировка начнется 4 сентября, занятость молодых специалистов составит 30-40 часов в неделю. Прошедшие отбор кандидаты будут работать, в том числе, в направлениях организации и управления IT, поддержки прикладных систем и сервисов, IT-архитектуры, развития инфраструктуры, технологического развития корпоративного бизнеса, общебанковских систем, систем поддержки бизнеса.
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