ВТБ назвал самые популярные IT-направления стажировки в банке

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в этом году, отбор на стажировку был проведен в запланированные сроки, все его этапы прошли полностью в дистанционном формате. Стажировка проводится уже во второй раз, и хотелось бы отметить, что в этом году интерес кандидатов только возрос. Конкурс в среднем составил более 30 человек на место, а самую серьезную конкуренцию среди претендентов мы видели на направлении DevOps — более 50 человек на место", — привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента по работе с персоналом — старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова.