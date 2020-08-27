https://ria.ru/20200827/sotrudnichestvo-1576394220.html

Комментарий: сотрудничество КНР и РФ в условиях пандемии особенно ценно

Представители Китая и России 26 августа в формате видеосвязи открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:41

2020-08-27T17:41

2020-08-27T17:41

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китай

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<strong>МОСКВА, 27 авг - <a href="https://www.sinorusfocus.com/" target="_blank">Проект "Россия-Китай: Главное</a><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=dtrdy_QTMOB15p5sDcM80SStbmg7fa2RXqHujs07kNdKmG0ulErYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sinorusfocus.com%2f" target="_blank">"</a>. </strong>Представители Китая и России 26 августа в формате видеосвязи открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. Председатель КНР <a href="https://ria.ru/person_Si_Czinpin" target="_blank">Си Цзиньпин</a> и президент РФ Владимир Путин направили участникам церемонии послания с поздравлениями. В современной международной обстановке, где не утихает негативное влияние эпидемии коронавируса нового типа, открытие Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в намеченное ранее время демонстрирует актуальность и ценность времени и отношений.В своем поздравлении председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и Россия –крупнейшие страны-соседи и хорошие друзья. Во время эпидемии коронавируса Китай и Россия твердо отстаивают единую позицию в вопросах сотрудничества, взаимной помощи и поддержки.Открытие Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в запланированные сроки полностью отражает высокий уровень и специфику всеобъемлющего партнёрства стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху.Китайско-российское научно-техническое сотрудничество имеет долгую историю. После основания КНР СССР оказал огромную научно-техническую и интеллектуальную поддержку для развития Китая в самых разных отраслях. В новую эпоху активно развиваются многие важные проекты научно-технического сотрудничества двух стран, в том числе Тяньваньская атомная электростанция, реактор на быстрых нейтронах, проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, проект интеграционного развития спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), проект зондирования Луны, исследования в глубоком космосе. Можно сказать, что научно-техническое сотрудничество постепенно выходит на первый план в развитии китайско-российского всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия в новую эпоху.По случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, в 2019 году главы Китая и РФ заявили о проведении Годов научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах. Из-за эпидемии реализация многих проектов международного сотрудничества и обменов была вынужденно приостановлена или отсрочена. Однако, Китай и Россия все же открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества в намеченный срок. Все трудности стороны смогли преодолеть общими усилиями и это в полной мере продемонстрировало уверенность и решимость двух стран в достижении победы в борьбе против пандемии и в дальнейшем продвижении двусторонних отношений.На фоне пандемии в глобальном масштабе, дальнейшее развитие китайско-российского сотрудничества в научно-технической и инновационной областях, несомненно, укрепит уверенность двух стран в преодолении различных трудностей в будущем, в том числе и эпидемии коронавируса. Ученые двух стран активно сотрудничают с начала распространения нового вируса. В начале февраля этого года Россия отправила в Китай специалистов-эпидемиологов, чтобы совместно обсудить противоэпидемические стратегии; в апреле группа китайских вирусологов отправилась в Россию для обмена опытом. Страны активно развертывают сотрудничество в области исследования источников вирусных заболеваний, освоения и разработки вакцин, лекарств и медицинского оборудования. Можно сказать, что китайско-российское сотрудничество показало пример сплоченной борьбы с эпидемией коронавируса и решимость в защите международной безопасности в области здравоохранения.В современном мире отдельные государства, не ставя ни во что глобальную безопасность и преследуя только свои интересы, пытаются захватить первенство во всех областях, в том числе и научно-технической, вводят санкции против научно-технических предприятий других стран, чинят препятствия международному обмену и сотрудничеству в области науки и техники. В то же время Китай и Россия активно и открыто продвигают научно-техническое и инновационное сотрудничество на основе высокого взаимного доверия, и это очень ценно в наше время.Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении, взаимодействие в сфере передовых технологий – одно из самых перспективных направлений российско-китайских отношений."Ведь именно знания и смелые, нестандартные инновационные решения во многом определяют будущее наших стран, задают динамику развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры, влияют на качество жизни людей", - говорится в послании."Рассчитываю, что все мероприятия, намеченные в рамках Годов, пройдут успешно и будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - заключил президент России.

https://ria.ru/20200730/1575163597.html

https://ria.ru/20200630/1573664955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай