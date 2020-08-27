https://ria.ru/20200827/siriya-1576396211.html

Появились кадры инцидента с российскими и американскими военными в Сирии

Опубликовано видео инцидента между российскими и американскими военными на северо-востоке Сирии. Ролик размещен на ютуб-канале RusVesna. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:01

2020-08-27T18:01

2020-08-27T18:01

война в сирии

россия

валерий герасимов

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Опубликовано видео инцидента между российскими и американскими военными на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Ролик размещен на ютуб-канале RusVesna.Ранее представитель Совета национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джон Уллиот обвинил Россию в провоцировании ДТП, в результате которого пострадали американцы. В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов."Исчерпывающие пояснения"Как рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a>, международную коалицию заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции. Несмотря на это, американцы попытались заблокировать патруль."В ответ военной полицией <…> были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в пресс-релизе Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что американская сторона получила "исчерпывающие пояснения" об инциденте."Вежливо вытесняем"Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости предположил, что США устраивают провокации в Сирии, чтобы помешать наладить мирную жизнь в стране."Американцы по-наглому лезут, а потом пытаются сделать из этого хайп, рассказать, какие коварные русские, забывая рассказать о том, что их предупреждали о прохождении колонны. Этот инцидент не первый и не последний. Американцы блокировали движение российского военного патруля для того, чтобы помешать России и Сирии наладить порядок на территории, которая еще недавно кишела боевиками. Мы пытаемся навести мир, а они нам мешают. Мы вежливо на бронемашине вытесняем их, очищаем дорогу, чтобы колонна у нас проходила", - отметил он.Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации россияне повели себя так, как и требовалось в условиях блокировки прохождения российской колонны. Уходить с пути не могли с точки зрения безопасности – перед выходом маршрут проверяют на наличие взрывных устройств."В таких ситуациях мы американцев просим не появляться <…>, потому что их присутствие на территории Сирии незаконно", - сказал Леонков.

https://ria.ru/20200825/siriya-1576293187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/siriya-1576370986.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html

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сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий герасимов, сирия, сша, в мире