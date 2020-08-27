https://ria.ru/20200827/siriya-1576365401.html

Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии

В Сирии при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:32

2020-08-27T09:32

2020-08-27T10:03

война в сирии

сирийские демократические силы

война в сирии

марк милли

эль-хасаке

валерий герасимов

министерство обороны сша

сирия

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.По его утверждению, ДТП было спровоцировано российскими военнослужащими.Он добавил, что американский бронеавтомобиль покинул место ДТП во избежание конфликта.Уллиот подчеркнул, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с соглашением о предотвращении конфликтов, которое заключили российская и американская стороны.Каких-либо иных подробностей инцидента он не привел. В то же время два официальных лица на условиях анонимности сообщили агентству Рейтер, что у нескольких американских военнослужащих после столкновения возникли симптомы сотрясения.Разговор Герасимова и МиллиРанее в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> сообщили, что начальник российского Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> и председатель Объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марк Милли</a> провели телефонный разговор, однако его детали не разглашались.Как сообщал ряд СМИ, до этого на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент.Со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> официального подтверждения этой информации не было.Военное присутствие США в СирииАмериканские вооруженные силы совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийских демократических сил</a>" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии.Эти контингенты присутствуют в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>, где расположены крупнейшие в Сирии месторождения нефти и газа.Официальный Дамаск неоднократно подчеркивал, что присутствие американских военных на своей территории является оккупацией и государственным пиратством, а цель этих действий — неприкрытая кража принадлежащей Сирии нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html

https://ria.ru/20200723/1574818039.html

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эль-хасаке

сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирийские демократические силы, война в сирии, марк милли, эль-хасаке, валерий герасимов, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире