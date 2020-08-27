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Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/siriya-1576365401.html
Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии
В Сирии при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:32
2020-08-27T10:03
война в сирии
сирийские демократические силы
война в сирии
марк милли
эль-хасаке
валерий герасимов
министерство обороны сша
сирия
сша
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.По его утверждению, ДТП было спровоцировано российскими военнослужащими.Он добавил, что американский бронеавтомобиль покинул место ДТП во избежание конфликта.Уллиот подчеркнул, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с соглашением о предотвращении конфликтов, которое заключили российская и американская стороны.Каких-либо иных подробностей инцидента он не привел. В то же время два официальных лица на условиях анонимности сообщили агентству Рейтер, что у нескольких американских военнослужащих после столкновения возникли симптомы сотрясения.Разговор Герасимова и МиллиРанее в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> сообщили, что начальник российского Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> и председатель Объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марк Милли</a> провели телефонный разговор, однако его детали не разглашались.Как сообщал ряд СМИ, до этого на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент.Со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> официального подтверждения этой информации не было.Военное присутствие США в СирииАмериканские вооруженные силы совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийских демократических сил</a>" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии.Эти контингенты присутствуют в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>, где расположены крупнейшие в Сирии месторождения нефти и газа.Официальный Дамаск неоднократно подчеркивал, что присутствие американских военных на своей территории является оккупацией и государственным пиратством, а цель этих действий — неприкрытая кража принадлежащей Сирии нефти.
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html
https://ria.ru/20200723/1574818039.html
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сирийские демократические силы, война в сирии, марк милли, эль-хасаке, валерий герасимов, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире

Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии

09:32 27.08.2020 (обновлено: 10:03 27.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Сирии при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.
По его утверждению, ДТП было спровоцировано российскими военнослужащими.
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#Поравалить. СМИ призывают США покинуть Сирию, пока чего не вышлоВ США разбор полетов. Разбор полетов американских истребителей вокруг иранского пассажирского, который чудом закончился только ссадинами и ушибами, а не катастрофой. Объяснения американских военных о какой-то там зоне контроля уже никого не устраивают.
"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — заявил он.
Он добавил, что американский бронеавтомобиль покинул место ДТП во избежание конфликта.
Уллиот подчеркнул, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с соглашением о предотвращении конфликтов, которое заключили российская и американская стороны.
Каких-либо иных подробностей инцидента он не привел. В то же время два официальных лица на условиях анонимности сообщили агентству Рейтер, что у нескольких американских военнослужащих после столкновения возникли симптомы сотрясения.

Разговор Герасимова и Милли

Ранее в Пентагоне сообщили, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провели телефонный разговор, однако его детали не разглашались.
"В соответствии с принятой ранее практикой, оба решили сохранить детали <...> в тайне", — говорится в сообщении.
Как сообщал ряд СМИ, до этого на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент.
Со стороны Москвы официального подтверждения этой информации не было.
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Американские вооруженные силы совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии.
Эти контингенты присутствуют в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где расположены крупнейшие в Сирии месторождения нефти и газа.
Официальный Дамаск неоднократно подчеркивал, что присутствие американских военных на своей территории является оккупацией и государственным пиратством, а цель этих действий — неприкрытая кража принадлежащей Сирии нефти.
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Война в СирииСирийские демократические силыВойна в СирииМарк МиллиЭль-ХасакеВалерий ГерасимовМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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