https://ria.ru/20200827/shpionazh-1576365445.html
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
В Барнауле арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), его подозревают в госизмене, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:32
2020-08-27T09:32
2020-08-27T11:23
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
барнаул
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a> арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (<u><a href="http://ria.ru/organization_RVSN/">РВСН</a></u>), его подозревают в госизмене, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.По данным следствия, мужчина передавал секретные данные <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/">Минобороны Украины</a></u>.Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет колонии. Подробности не уточняются.Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".Задержания за госизмену в России в последние годы происходят регулярно, как гражданских специалистов, так и военных. Среди последних арестованных — бывший журналист, а сейчас советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, начальник РОВД в Курской области Дмитрий Борзенков, несколько военных Черноморского флота и помощник полпреда на Урале Александр Воробьев.Фабулы уголовных дел не раскрываются из-за секретности, в лучшем случае сообщается, работу на какое государство вменяют задержанному, чаще всего это Украина или страны НАТО.
https://ria.ru/20200609/1572678822.html
Егор Панкратов
Молодцы чекисты. В данном случае военная контрразведка!
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Руслан Тлеуж
Барнаульское ракетное соединение вооружено старыми ракетными комплексами РТ-2ПМ. Интересно, что о них украинцы узнать хотели?
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барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
Офицера РВСН задержали за сотрудничество с Украиной по пути из продуктового, следует из видео ФСБ. Судя по погонам, это старший лейтенант.
2020-08-27T09:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барнаул, происшествия