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https://ria.ru/20200827/shpionazh-1576365445.html
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
В Барнауле арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), его подозревают в госизмене, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:32
2020-08-27T11:23
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
барнаул
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a> арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (<u><a href="http://ria.ru/organization_RVSN/">РВСН</a></u>), его подозревают в госизмене, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.По данным следствия, мужчина передавал секретные данные <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/">Минобороны Украины</a></u>.Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет колонии. Подробности не уточняются.Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".Задержания за госизмену в России в последние годы происходят регулярно, как гражданских специалистов, так и военных. Среди последних арестованных — бывший журналист, а сейчас советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, начальник РОВД в Курской области Дмитрий Борзенков, несколько военных Черноморского флота и помощник полпреда на Урале Александр Воробьев.Фабулы уголовных дел не раскрываются из-за секретности, в лучшем случае сообщается, работу на какое государство вменяют задержанному, чаще всего это Украина или страны НАТО.
https://ria.ru/20200609/1572678822.html
Молодцы чекисты. В данном случае военная контрразведка!
537
Барнаульское ракетное соединение вооружено старыми ракетными комплексами РТ-2ПМ. Интересно, что о них украинцы узнать хотели?
365
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барнаул
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
Офицера РВСН задержали за сотрудничество с Украиной по пути из продуктового, следует из видео ФСБ. Судя по погонам, это старший лейтенант.
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ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барнаул, происшествия

ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН

09:32 27.08.2020 (обновлено: 11:23 27.08.2020)
165758
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Барнауле арестовали военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), его подозревают в госизмене, сообщили в ФСБ.
По данным следствия, мужчина передавал секретные данные Минобороны Украины.
Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет колонии. Подробности не уточняются.
Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".
Задержания за госизмену в России в последние годы происходят регулярно, как гражданских специалистов, так и военных. Среди последних арестованных — бывший журналист, а сейчас советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, начальник РОВД в Курской области Дмитрий Борзенков, несколько военных Черноморского флота и помощник полпреда на Урале Александр Воробьев.
Фабулы уголовных дел не раскрываются из-за секретности, в лучшем случае сообщается, работу на какое государство вменяют задержанному, чаще всего это Украина или страны НАТО.
Судейский молоток
9 июня, 12:58
Жителя Севастополя приговорили к десяти годам колонии за шпионаж
25825844369068
Обсудить 89
Ракетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БарнаулПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты. В данном случае военная контрразведка!
27 августа, 09:34
Егор Панкратов
5061500016
Барнаульское ракетное соединение вооружено старыми ракетными комплексами РТ-2ПМ. Интересно, что о них украинцы узнать хотели?
27 августа, 09:38
Руслан Тлеуж
5063612243
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