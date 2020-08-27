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Нижегородская область
https://ria.ru/20200827/shkoly-1576388383.html
Почти 900 школ Нижегородской области готовы к новому учебному году
Первого сентября в Нижегородской области откроют двери для учеников 893 школы, приемка школ к новому учебному году завершена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:11
2020-08-27T16:23
нижегородская область
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижегородская область
образование - общество
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.</strong> Первого сентября в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> откроют двери для учеников 893 школы, приемка школ к новому учебному году завершена, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a> внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которым с 1 сентября 2020 года образовательный процесс в дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в вузах будет организован в очной форме, с возобновлением работы пищеблоков.Подчеркивается, что нижегородские школы начнут свою работу с соблюдением требований нового временного СанПиН в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Дополнительные санитарно-эпидемиологические правила для школ предполагают отмену кабинетной системы, обработку рук с применением кожных антисептиков при входе в школу и дезинфекцию помещений для приема пищи, санитарных узлов и туалетных комнат."Была поставлена задача - разработать максимально комфортные требования безопасности для учеников и педагогов. Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно. В образовательных учреждениях важнее обеспечить минимальное пересечение учащихся из разных групп или классов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В целях исключения большого скопления детей и сокращения количества контактов при проведении термометрии, на переменах и в столовой в каждой школе составлено специальное расписание уроков. Будет проводиться ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей, а также еженедельная уборка всех помещений в здании школы с использованием моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. В обязательном порядке будет проводиться обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования.Глава региона также отметил, что четыре учебных заведения откроются 1 сентября после комплексного капремонта. В 2020 году капитальный ремонт по отдельным видам работ будет выполнен в 79 школах, комплексный капитальный ремонт - в 14 школах. "Расходы бюджета на образовательную социальную инфраструктуру никогда не были столь значительными. Инфраструктура для развития нашего подрастающего поколения - это не то, на чем можно экономить даже в таких сложных, как в текущем году, условиях. Все принятые обязательства будут выполнены в полном объеме", - подчеркнул Никитин.Кроме того, сообщается, что 146,8 тысячи учащихся начальных классов в регионе обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября. На данный момент пищеблоки всех нижегородских школ приведены в соответствие с действующими требованиями санитарных правил. В соответствии с рекомендациями <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> учащимся начальных классов в первую смену будет предоставлен горячий завтрак, для обучающихся во вторую смену - обед. При организации питания в школах приоритетное право отдается продуктам местных производителей, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200827/shkola-1576364530.html
https://ria.ru/20200813/1575761423.html
нижегородская область
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глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, образование - общество, общество

Почти 900 школ Нижегородской области готовы к новому учебному году

16:11 27.08.2020 (обновлено: 16:23 27.08.2020)
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкТуристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Первого сентября в Нижегородской области откроют двери для учеников 893 школы, приемка школ к новому учебному году завершена, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которым с 1 сентября 2020 года образовательный процесс в дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в вузах будет организован в очной форме, с возобновлением работы пищеблоков.

"В Нижегородской области завершена приемка школ к новому учебному году. Свои двери 1 сентября откроют учащимся 893 школы региона. За парты сядут 338 038 школьников", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что нижегородские школы начнут свою работу с соблюдением требований нового временного СанПиН в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Дополнительные санитарно-эпидемиологические правила для школ предполагают отмену кабинетной системы, обработку рук с применением кожных антисептиков при входе в школу и дезинфекцию помещений для приема пищи, санитарных узлов и туалетных комнат.
"Была поставлена задача - разработать максимально комфортные требования безопасности для учеников и педагогов. Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно. В образовательных учреждениях важнее обеспечить минимальное пересечение учащихся из разных групп или классов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Подготовка к школе
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В целях исключения большого скопления детей и сокращения количества контактов при проведении термометрии, на переменах и в столовой в каждой школе составлено специальное расписание уроков. Будет проводиться ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей, а также еженедельная уборка всех помещений в здании школы с использованием моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. В обязательном порядке будет проводиться обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования.
Глава региона также отметил, что четыре учебных заведения откроются 1 сентября после комплексного капремонта. В 2020 году капитальный ремонт по отдельным видам работ будет выполнен в 79 школах, комплексный капитальный ремонт - в 14 школах. "Расходы бюджета на образовательную социальную инфраструктуру никогда не были столь значительными. Инфраструктура для развития нашего подрастающего поколения - это не то, на чем можно экономить даже в таких сложных, как в текущем году, условиях. Все принятые обязательства будут выполнены в полном объеме", - подчеркнул Никитин.
Кроме того, сообщается, что 146,8 тысячи учащихся начальных классов в регионе обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября. На данный момент пищеблоки всех нижегородских школ приведены в соответствие с действующими требованиями санитарных правил. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора учащимся начальных классов в первую смену будет предоставлен горячий завтрак, для обучающихся во вторую смену - обед. При организации питания в школах приоритетное право отдается продуктам местных производителей, подчеркивается в сообщении.
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Нижегородская областьГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбразование - ОбществоОбщество
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