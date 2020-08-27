https://ria.ru/20200827/sezdrespublikanskoy-partii-1576336193.html

Оставайся, лидер, с нами. Республиканцы нашли надежду на спасение Америки

Республиканская партия ответила демократам и провела съезд в режиме офлайн. Сторонников Дональда Трампа не остановил коронавирус — политики и сам президент... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:00

2020-08-27T08:00

2020-08-27T08:08

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

президентские выборы в сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328334_0:0:1479:832_1400x0_80_0_0_dbbe85676029e9fa348fd15a61f624ca.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. </strong>Республиканская партия ответила демократам и провела съезд в режиме офлайн. Сторонников Дональда Трампа не остановил коронавирус — политики и сам президент выступали живьем. Четыре дня они убеждали американцев в том, что демократы разрушат страну, если придут к власти. И последняя возможность "сохранить Америку великой" — переизбрать Трампа. Исторический съездЭмблемы со слонами, оцепленные улицы, полицейские на велосипедах — в эти дни в Шарлотте, штат Северная Каролина, оживленно. Люди с приспущенными на подбородок масками, бейджами и стаканчиками кофе в руках вернулись в центр города, чтобы поучаствовать в съезде Республиканской партии. Мероприятие планировали организовать в Джексонвилле, штат Флорида. Однако эпидемиологическая ситуация не позволила: ежедневно там выявляют более двух тысяч инфицированных коронавирусом. Масштаб тоже пришлось скорректировать. Вместо десяти тысяч в Шарлотт прибыли около трехсот человек, в основном делегаты-выборщики. Тем не менее, в отличие от демократов, республиканцы решились на офлайн. Правда, без представителей СМИ. Съезд станет "историческим и поддержит лидера-победителя Республиканской партии — президента Дональда Трампа", сообщал официальный сайт. Главная задача — уговорить избирателей дать Трампу второй шанс.Добавить срокПервый день завершился официальным выдвижением Дональда Трампа в кандидаты. Номинант предстал перед однопартийцами сразу после объявления результатов голосования. Зал скандировал: "Еще четыре года!" Выступление действующего президента задало тон последующим спикерам. Прежде всего — критика конкурентов. "Если хотите довести их (демократов. — Прим. ред.) до ручки, лучше говорите: "Еще двенадцать лет", — начал Трамп. — Потому что мы их поймали за плохими делишками в 2016-м и нам нужно быть осторожными, ведь они вновь пытаются это провернуть со всеми этими восьмьюстами миллионами почтовых избирательных бюллетеней. Отправлять их людям, которые об этом не просили, — это нечестно, неправильно и невозможно, на мой взгляд". Речь о том, что из-за эпидемии, никак не идущей на спад, демократы продвигают идею голосования по почте. Однако Трамп уверен: это позволит легко сфальсифицировать результаты и усложнит подсчет. Кроме того, почтовая служба, на взгляд республиканцев, попросту не готова взять на себя такое. Демократы, со своей стороны, обвиняют администрацию Трампа в нежелании финансировать ведомство. Президент уверен: все это афера демократов, стремящихся подтасовать результаты. "Мы должны выиграть. Это самые важные выборы в истории страны", — подчеркнул он. Вариантов у американцев немного: либо пойти "в ужасном-преужасном направлении", либо "по замечательному пути", как и было, пока из Китая не пришел коронавирус, уточнил Трамп. Вице-президент Майк Пенс указал, что стране просто необходим второй срок президентства Трампа. "Он всегда ставит Америку на первое место и заслужил еще четыре года", — согласилась с ним бывший представитель США в ООН Никки Хейли. О том же на второй день съезда говорила и супруга главы государства Мелания Трамп. Всего за четыре дня перед избирателями выступили четыре родственника президента. При этом съезд, в отличие от демократического, обошелся без знаменитостей и бывших глав государства. Зато в нем участвовали обычные американцы, например Марк и Патриция Макклоски, прославившиеся в интернете, когда в разгар протестов вышли во двор с оружием в руках защищать свою собственность. Съезд против демократовСнова и снова выступающие клеймили оппонентов. Никки Хейли отметила, что в Демпартии сейчас принято называть США расистским государством, что, по ее мнению, вранье. И привела в пример себя — дочь иммигрантов из Индии, ставшую первым цветным губернатором Южной Каролины, к тому же первой женщиной на этом посту. Единственный чернокожий сенатор-республиканец Тим Скотт и вовсе обрушился на Байдена с обвинениями в том, что он превратит страну в "социалистическую утопию", если его изберут. Скотта возмущает позиция демократов по реформе системы уголовных наказаний. "Байден продвигал закон, который отправил за решетку миллионы афроамериканцев", — напомнил он о деятельности кандидата от демократов в сенате в 1990-х. И в качестве антирасистского аргумента тоже сослался на личную историю успеха. "Наша семья прошла путь от хлопковой плантации до конгресса за одно поколение. Поэтому я верю, что следующий американский век будет лучше предыдущего", — отметил он. "Яростно", как выразились СМИ, отца защищал старший сын президента. "Джо Байден и радикальные леваки угрожают нашей свободе слова", — говорил Дональд Трамп — младший, обвиняя демократов в излишней политкорректности в отношении Китая. Трамп-младший известен резкими высказываниями, в июле его твиттер-аккаунт даже блокировали. А Байден дал первое интервью вместе с кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис и ответил на инсинуации по поводу возраста (ему 77 лет), заверив, что готов просидеть в президентском кресле два срока. Он также отметил, что не станет, в отличие от Трампа, разъезжать по штатам с предвыборной агитацией. "Мы будем действовать так, как требует наука. Мы ездили, когда это было возможно, но избегали большого скопления людей", — объяснил он сомневающимся в возможности победы "из дома". "Смотрите, что происходит с его (Трампа. — Прим. ред.) мероприятиями — люди умирают. Они не надевают маски и заражаются COVID-19", — возмутился Байден. Обещания и реальностьСША все еще лидируют по заболеваемости коронавирусом: более 30 тысяч инфицированных в день. Всего в стране заболели 5,74 миллиона человек, умерли 177 тысяч. Пандемия сильно осложнила положение Трампа и понизила его шансы на переизбрание. В кампании 2016 года он делал упор на борьбу с безработицей и укрепление экономики. Потом постоянно подчеркивал, что при нем экономика достигла небывалых успехов. Впрочем, критики напоминают, что, по данным Всемирного банка, максимальный годовой рост ВВП при Трампе — 2,9 процента, тогда как в 1974-м было больше семи.В 2019-м Белый дом отчитывался, что безработица упала до полувекового минимума — 3,5 процента. Однако эпидемия лишила работы более 20 миллионов американцев, и теперь этот важнейший для Трампа показатель подскочил до невиданных со времен Второй мировой 13 процентов. С остальными громкими обещаниями Трампа тоже не сложилось — стену на границе с Мексикой не достроили, полный запрет на въезд мусульман в страну не ввели, нелегальных иммигрантов не депортировали. Кроме того, не вернули домой военных с Ближнего Востока, не подписали торговое соглашение с Китаем. С другой стороны, в "сделке века" по урегулированию арабо-израильского конфликта к концу президентского срока произошли подвижки: Израиль установил дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, а США признали столицей израильского государства Иерусалим. Об успехах Трампа на съезде говорил глава Госдепа Майк Помпео, который "включался" прямо из Иерусалима. Он указал, что президент укрепил НАТО, поддержал Украину оружием, ликвидировал иранского генерала Касема Сулеймани и нанес сокрушительные удары по "Исламскому государству"*. Но Трамп пока проигрывает Байдену. По данным CBS News/YouGov poll, демократа поддерживают 52 процента американцев, республиканца — 42. Как утверждает Financial Times, если бы выборы состоялись сегодня, за Байдена бы проголосовали 298 выборщиков, за Трампа — 119.И все же разрыв сократился: в июне было не десять, а 15 процентов. Сторонники демократов опасаются, как бы съезд Республиканской партии не переломил ситуацию и не убедил избирателей в том, что у Трампа действительно остались дела в Белом доме еще на четыре года. <em>*Террористическая организация, запрещена в России.</em>

1

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире