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https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html
AI Cloud стала лучшим продуктом года в области искусственного интеллекта
Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud (входит в Группу Сбербанк) стала лауреатом в трех номинациях ежегодной международной премии IT World Awards,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:35
2020-08-27T11:35
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости</strong>. Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud (входит в Группу <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a>) стала лауреатом в трех номинациях ежегодной международной премии IT World Awards, сообщает пресс-служба компанииЖюри премии, состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих ИТ компаний мира, назвало облачную платформу AI Cloud победителем в номинации "Новый продукт года в области искусственного интеллекта". AI Cloud стала также серебряным призером в номинации "Платформа для обработки данных" и получила бронзовую премию в номинации "Актуальная технология года в области искусственного интеллекта".Универсальная облачная платформа AI Cloud, базируется на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии ИИ в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. AI Cloud предоставляет пользователям возможность работы с данными, создания ИИ-моделей, обучения нейросетей и создания из них микросервисов для решения задач в облаке, в едином интерфейсе и за минимальное количество времени. Сбербанк уже использует алгоритмы ИИ для распознавания и понимания человеческой речи, в голосовых помощниках, голосовых интерфейсах, поведенческой аналитике и в рабочих процессах, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html
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РИА Новости
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сбербанк россии, новости компаний - экономика

AI Cloud стала лучшим продуктом года в области искусственного интеллекта

11:35 27.08.2020
1633
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud (входит в Группу Сбербанк) стала лауреатом в трех номинациях ежегодной международной премии IT World Awards, сообщает пресс-служба компании
Жюри премии, состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих ИТ компаний мира, назвало облачную платформу AI Cloud победителем в номинации "Новый продукт года в области искусственного интеллекта". AI Cloud стала также серебряным призером в номинации "Платформа для обработки данных" и получила бронзовую премию в номинации "Актуальная технология года в области искусственного интеллекта".
"Мы гордимся тем, что уникальный проект Cбербанка и SberCloud получил международное признание квалифицированного жюри. AI Cloud и ʺКристофариʺ созданы для удобного и надежного использования технологий искусственного интеллекта самыми разными компаниями и организациями – от стартапов и малого бизнеса до крупных компаний и научно-исследовательских центров. Многие наши партнеры и компании, входящие в экосистему Сбербанка, уже применяют возможности AI Cloud и ʺКристофариʺ для развития своих продуктов и сервисов", – приводится в сообщении комментарий исполнительного вице-президента и технического директора Сбербанк Груп, руководителя блока "Технологии" Давида Рафаловского.
Универсальная облачная платформа AI Cloud, базируется на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии ИИ в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. AI Cloud предоставляет пользователям возможность работы с данными, создания ИИ-моделей, обучения нейросетей и создания из них микросервисов для решения задач в облаке, в едином интерфейсе и за минимальное количество времени. Сбербанк уже использует алгоритмы ИИ для распознавания и понимания человеческой речи, в голосовых помощниках, голосовых интерфейсах, поведенческой аналитике и в рабочих процессах, отметили в пресс-службе.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
22 августа, 20:19
Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении
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