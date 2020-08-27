https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html

AI Cloud стала лучшим продуктом года в области искусственного интеллекта

Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud (входит в Группу Сбербанк) стала лауреатом в трех номинациях ежегодной международной премии IT World Awards,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:35

2020-08-27T11:35

2020-08-27T11:35

сбербанк россии

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости</strong>. Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud (входит в Группу <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a>) стала лауреатом в трех номинациях ежегодной международной премии IT World Awards, сообщает пресс-служба компанииЖюри премии, состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих ИТ компаний мира, назвало облачную платформу AI Cloud победителем в номинации "Новый продукт года в области искусственного интеллекта". AI Cloud стала также серебряным призером в номинации "Платформа для обработки данных" и получила бронзовую премию в номинации "Актуальная технология года в области искусственного интеллекта".Универсальная облачная платформа AI Cloud, базируется на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии ИИ в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. AI Cloud предоставляет пользователям возможность работы с данными, создания ИИ-моделей, обучения нейросетей и создания из них микросервисов для решения задач в облаке, в едином интерфейсе и за минимальное количество времени. Сбербанк уже использует алгоритмы ИИ для распознавания и понимания человеческой речи, в голосовых помощниках, голосовых интерфейсах, поведенческой аналитике и в рабочих процессах, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, новости компаний - экономика